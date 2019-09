Pád Thomas Cook spustil akci Matterhorn, největší mírovou repatriaci Britů

„Britský úřad pro civilní letectví 23. září 2019 zahájil největší repatriaci v dobách míru, aby dopravil více než 150 000 lidí zpět do Británie,“ uvedl úřad. „V pondělí se uskutečnilo 64 letů k přepravě více než 14 700 cestujících. To znamená, že CAA repatrioval přes 95 procent z těch, kteří se měli v pondělí vrátit,“ dodal.

Na úterý se podle CAA počítá se 74 lety, které mají do Británie přepravit dalších 16 500 lidí. Dvanáct letů s celkem 2 200 Brity odstartovalo z tureckého letiště Dalaman. Londýn tam poslal největší komerční letadlo na světě Airbus A380, informovala agentura Reuters.

Operace nazvaná po švýcarské hoře potrvá do 6. října a celkově se plánuje přibližně 1 000 letů z 53 letišť z 18 zemí, napsal deník Metro.

„Chceme, aby si lidé dál užívali svou dovolenou, takže je přepravíme do Británie v původně plánovaný den odletu, nebo velmi brzy poté,“ ujistil ředitel CAA Richard Moriarty.

Londýn na repatriace najal 45 letadel z různých zemí, některé stroje poskytly soukromé airolinky jako easyJet a Virgin. Části klientům Thomas Cook asi zařídí přepravu běžnými spoji jiných airolinek. Pouze malá skupina si zřejmě bude muset sama zajistit odlet a dodatečně zažádat o jeho proplacení.



Repatriace za miliardy korun

Repatriace hradí britský stát, všechny záchranné akce přijdou na přibližně 100 milionů liber (3 miliardy Kč). Současná operace je mnohem větší než ta před dvěma lety, kdy Londýn pomáhal turistům zkrachovalé cestovky Monarch Airlines. Tehdy náklady dosáhly 50 milionů liber (1,5 miliardy Kč).

CAA upozornila, že repatriováni budou pouze klienti, kteří do zahraničí vyrazili z Británie. V cizině však nemají jezdit na letiště, dokud jejich zpáteční let nebude potvrzen na webu thomascook.caa.co.uk.

Velká část Britů určených k repatriaci pobývá v Evropě. V Řecku kolem 50 tisíc, na Kanárských ostrovech 30 tisíc, ve Španělsku 20 tisíc a na Kypru 15 tisíc, napsal v pondělí bulvární deník The Sun. Další se nacházejí ve vzdálenějších destinacích, například na Kubě a jiných karibských ostrovech.

Premiér Boris Johnson na Twitteru poděkoval všem, kteří s repatriacemi pomáhají. Ministr dopravy Grant Shapps ubezpečil, že na letištích a v call centrech usilovně pracují stovky lidí.

„Ale úkol je to obrovský… takže musíme čekat problémy a zpoždění,“ upozornil podle deníku The Daily Telegraph. Ricky Houston řekl BBC, že jeho let z Korfu do anglického Newcastlu měl v pondělí devítihodinové zpoždění.

Některé Brity vyhodili z hotelů v Turecku i Španělsku

CAA také kontaktuje hotely s klienty Thomas Cook a ujišťuje, že jejich pobyty uhradí fond ATOL pro řešení následků krachů cestovek. Do fondu přispívají všechny britské cestovky.

Ministerstvo turismu v Ankaře již vyzvalo turecké hotely, aby žádné další platby nepožadovaly a klienty Thomas Cook nevyháněly, informoval deník The Washington Post.

Kayleigh Robinsonová nicméně řekla televizi Sky News, že její sestra, tchyně, neteře a synovci museli opustit hotel v Turecku, který neměl zaplaceno za zbytek jejich pobytu. Na vynucený odchod z hotelu si stěžují i někteří Britové ve Španělsku.

Společnost Thomas Cook, která patří k největším cestovním kancelářím na světě, v pondělí vyhlásila bankrot a vstoupila do likvidace. Firma si nedokázala zajistit dodatečné peníze, které požadovaly věřitelské banky, a britská vláda finanční pomoc poskytnout odmítla. V době krachu bylo s firmou na dovolené kolem 600 tisíc lidí, z toho zhruba 150 tisíc z Británie.