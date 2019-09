Rukojmím v hotelu, zpožděné lety, málo informací. Klienti Thomas Cook trpí

Na letišti ve městě Palma na Mallorce se od rána tvoří dlouhé fronty před informačními stánky. Zaměstnanci britského úřadu pro civilní letectví v žlutých reflexních vestách se snaží poskytnout cestujícím informace. Ty jsou však i přes jejich snahu nedostatečné.

John Marszol a jeho partnerka Donna měli odletět v půl jedenácté dopoledne do skotského Glasgow. Let byl však odložen na pondělní večer. A místo přistání se změnilo na Manchester.

„Z Manchesteru do Glasgow nám sice slíbili dopravu, ale už neuvedli žádné další informace,“ sdělil Marszol deníku The Guardian. „Nevzal jsem si ani řidičský průkaz, abychom si pronajali auto na cestu zpátky,“ postěžoval si. Do pondělka si pár podle svých slov užíval příjemnou dovolenou. „Teď ale musíme řešit, kdo se postará o naše tři kočky,“ dodal Marszol.

Odložen byl i let do Birminghamu v 10:35. „Dovolená byla v pořádku. Až do dnešního rána,“ řekla Wendy Hiscocksová a podotkla, že je jí líto všech zaměstnanců společnosti, kteří přišli o práci.

Třiašedesátiletý Mike Churcer se v pondělí ráno nacházel s manželkou a synem v hotelu Royal Wings ve městě Antalya v Turecku. „Máme strach, že nás z hotelu vyhodí. Nemáme žádné informace a ani nevíme, jestli společnost už hotelu zaplatila,“ řekl Churcher.



PŘÍMÝ PŘENOS: Aktuální situace na letišti na Mallorce, poté co zkrachovala cestovka Thomas Cook:

VIDEO: Aktuální situace na letišti na Mallorce, poté co zkrachovala cestovka Thomas Cook Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Bryan Ferriman se svou ženou měl naplánovaný let od Thomas Cook z ostrova Leros v Řecku na úterní večer. Přestože se snažil místní letiště kontaktovat e-mailem, aby získal další informace, odpovědi se nedočkal.



„Nedá se tam ani dovolat, linka je pořád obsazená,“ upozornil. Dvaaosmdesátiletý senior a jeho žena tak neví, zda se v úterý vůbec dostanou zpátky.

Nátlaku hotelu podlehla osmdesátiletá turistka

Klienty Thomas Cook drželi v tuniském hotelu Les Orangers jako rukojmí, napsal v neděli The Daily Telegraph. Turistům bránili v odjezdu, dokud nezaplatí za pobyt, v obavě, že od cestovky už žádné peníze nepřijdou.

Personál zabarikádoval východy z hotelu. Klienti Thomas Cook našli pod dveřmi vzkaz, že dluží tisíce za neuhrazené účty. Většina z nich však odmítla vydat hotelu hotovost, protože již za dovolenou zaplatili cestovní kanceláře. Výsledkem bylo napětí, které místy přerostlo v potyčky.

„Nedovolili nám jít ani do obchodu. Personál s některými hosty hrubě zacházel a bojoval,“ postěžovala si v sobotu třicetiletá Shaun Holmesová. Ozbrojeným ochrance hotelu pomáhala v uzavření a hlídání komplexu i tuniská policie, uvedl sedmašedesátiletý Brit Peter Haynes z hrabství Cheshire.

Jiní popsali, jak v hotelu odpojili WiFi a odehnali řidiče, kteří přijeli, aby turisty dovezli na letiště. Dodali, že jedna osmdesátiletá Britka, která byla před časem v nemocnici, zaplatila hotelu přes dva tisíce liber, aby ji pustili ven.

Thomas Cook do Les Orangers přestal dopravovat další turisty. Klientům sdělil, že sice na dovolenou odletí, ale není jasné, v jakém hotelu skončí. Když se opakovaně ptali zaměstnanců Thomas Cook, nikdo jim neodpověděl.

Basil Hale řekl, že pro jeho těhotnou partnerku to byla „velmi nepříjemná a stresující situace“. „Letět do země, aniž byste tušili, kde budete pobývat se mi zdá trochu šílené,“ prohlásil Hale, který měl s partnerkou odletět v sobotu z letiště Gatwick.