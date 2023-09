Při letecké show v Maďarsku se zřítil letoun T-28. Dva lidé zemřeli

Podle portálu Feol.hu pilot jeden z manévrů provedl v příliš nízké rychlosti, načež se letadlo zřítilo a explodovalo a dopadlo vedlo zaparkovaného auta. Dvojice, která se ve stroji nacházela, neměla podle portálu šanci na přežití.

Jedno dítě a dva dospělí utrpěli popáleniny a vrtulník je odvezl do nemocnice. Na místě zasahovalo mnoho záchranářů.

A T-28 Trojan aircraft, reg. HA-RDM, has crashed on Sunday at an airshow in Hungary.



🎥: Mátyás Tóth pic.twitter.com/Mkh2eubKti