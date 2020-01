Etiopské letadlo nepřistálo kvůli kobylkám, piloti čistili sklo během letu

Na případ upozornil americký web The Aviation Herald, který se věnuje letectví.

Nezvyklá situace nastala při letu s označením ET-363 z Džibuti to Dire Dawy v Etiopii. Po druhém neúspěšném pokusu o přistání piloti zamířili zpět. Stroj se z Dire Dawa otočil a nakonec dosedl v místě startu v Djibouti po devadesáti minutách od vzletu.

The Aviation Herald získal informace ze zprávy kapitána letu. Ten uvedl, že když stroj prolétal oblakem kobylek, připomínalo to déšť. Stěrače však nedokázaly okno udržet dostatečně průhledné. Posádka raději vystoupala do výšky 8 500 stop, uvolnila tlak v kabině a pokusila se po otevření bočního okénka kokpitu sklo očistit ručně.

Letadlo pak muselo na zemi zůstat jedenáct a půl hodiny, aby bylo kobylek zcela zbaveno. Inspekční kontrola žádnou závadu nezjistila a stroj se mohl vrátit zpět do provozu.



V regionu východní Afriky se kobylky extrémně přemnožily. Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) mluví o bezprecedentním a devastujícím přívalu hmyzu, který je schopen zničit kompletní úrodu. BBC uvádí, že jde o katastrofu téměř biblických rozměrů. Lidé tu tak velké množství kobylek nepamatují nejméně sedmdesát let.