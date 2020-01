Blíží se velká chvíle pro Boeing. Vyšle na nebe širokotrupé letadlo 777X

17:41 , aktualizováno 17:41

Americký výrobce letadel Boeing vyšle v pátek v 19 hodin poprvé do vzduchu svůj nový širokotrupý letoun s označením 777X. Konkurovat by měl evropskému Airbusu a jeho letadlům A350. Boeing už loni zkušební let posunul, neboť měl problémy s dodávkou motorů, ve čtvrtek se očekávaný první let posunul na pátek kvůli počasí.