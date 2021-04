Můj pohřeb bude krátký, hlavně žádné proslovy, přeje si exprezident Walesa

Lech Walesa, exprezident a zakladatel hnutí Solidarita, podstoupil v polovině března v polském Gdaňsku operaci srdce. Zákrok trval čtyři a půl hodiny. V rozhovoru pro deník Fakt uvedl, že mu dva týdny po zákroku je ještě o něco hůře než běžně. Jinak se cítí adekvátně ke svému věku, uvedl 77letý Walesa.

Těsně před zákrokem zveřejnil na svém facebookovém profilu video, ve kterém oznámil, že se chystá na operaci, a dodal, že se možná se svými fanoušky již nesetká. „Co bude dál, řekne jen čas,“ uvedl v emotivní nahrávce.

Samotné operace se však prý nebál. „Bojím se pouze Boha, a trochu své ženy,“ vtipkoval. „Jsem realista. Jsem tak starý, že může každá operace skončit špatně,“ uvedl v rozhovoru.

Na smrt se laureát Nobelovy ceny za mír cítí připraven. „Chci odejít. Je tam lépe. Kdyby tam nebylo dobře, někdo by odtamtud již utekl,“ zavtipkoval.



Walesa má jasnou představu o svém pohřbu. Chce ho mít co možná nejkratší. „Hodinová mše. Ať se udělá, co je nábožensky nezbytné, ale žádné další řeči, promluvy, lži. To nechci,“ uvedl.

Ze svého domu chci muzeum

Závětí se však exprezident nezabýval. Nic totiž nevlastní. To, co jsem měl, jsem již rozdal, řekl. A z domu, kde žije, by po své smrti rád nechal udělat muzeum. „Manželce se ta myšlenka ale moc nelíbí. Tak teď záleží na tom, kdo z nás odejde dříve. Pokud já, ať si s tím domem dělá, co chce,“ dodal.

Lech Wałęsa Rekonwalescent. Dzień drugi, taki rozrusznik zamontowano w okolicy serca. Zmiana opatrunku plus dieta cud.

Hovory o smrti a náležitostech s ní spojené nevnímá Walesa negativně. „Musíte k sobě být upřímní. Jak dlouho budete žít, dalších padesát let? Jednou stejně budete muset překročit na druhý břeh. Je důležité o tom mluvit,“ dodal.



Ačkoliv je exprezident připravený na smrt, práci ještě na hřebík nepověsil. Dva týdny po operaci se již vrátil zpět ke svým běžným pracovním činnostem. K aktivitě ho prý motivuje strach z věčnosti. „Žijeme maximálně sto let, a pak přijde věčnost...až mě budou posuzovat, nechci, aby mi řekli, že jsem měl plno talentů a promrhal je.“

Lech Walesa byl předákem protikomunistických dělnických protestů. Založil odborový svaz Solidarita, jenž byl prvním nezávislým svazem v tehdejším komunistickém Polsku. O pád komunismu se zasloužil z pozice opozičního předáka. Zvítězil ve volbách v roce 1990 a mezi lety 1990 a 1995 byl prezidentem Polska. V roce 1983 získal Nobelovu cenu za mír.