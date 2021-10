Té sopce jsme vydáni na milost, řekl premiér Kanárských ostrovů Torres

„Nic nenaznačuje, že by erupce mohla rychle skončit, i když je to nejvroucnější přání všech. Jsme vydáni na milost té sopce a jen ona může rozhodnout, kdy to skončí,“ řekl premiér Kanárských ostrovů Ángel Víctor Torres.

Láva vytéká z kráteru sopky od 19. září, zalila území 742 hektarů a zničila téměř 2 000 domů. Díky včasné evakuaci zhruba 7 000 lidí se podařilo situaci zvládnout bez lidských obětí. La Palma je domovem 83 000 lidí. Podle satelitních snímků je zničeno 60 kilometrů silnic. Množství oxidu siřičitého v atmosféře je stále v tisících tun.

Letecká společnost Binter zrušila kvůli popelu ve vzduchu všechny lety na La Palmu do 14:00 SELČ. Letištní operátor Aena oznámil, že z dnes naplánovaných 38 letů je 22 zrušeno, ale letiště zůstává v provozu.

Sopka chrlí kouř a popel do výšky několika kilometrů a podle agentury AP bylo za sobotu a dnes zrušeno 56 letů. Ekonomika ostrova stojí na pěstování banánů a na cestovním ruchu. Vláda už přislíbila miliony eur na obnovu poničené infrastruktury.

Uvězněné psy krmí lidé drony

Psy, kteří zůstali kvůli tekoucí lávě uvězněni v troskách domu, se snaží lidé zachránit pomocí dronu. Po silnici ani helikoptérou se k nim zatím nedá dostat. Místní jim pomocí dronu zatím posílají každý den jídlo a vodu, informovala agentura EFE.

Obec Todoque na La Palmě byla kvůli erupci sopky už dávno evakuovaná. Několik psů tam ale uvízlo a před několika dny je lidé našli právě díky dronu. Na záběrech je vidět, jak vyhublí a vyčerpaní psi marně hledají potravu na místě zasypaném sopečným popelem.

„Veterináři nám poradili, co jim máme poslat za stravu. Byli hladoví a dehydratovaní,“ řekl televizi RTVE José Barreto. „Zatím se k nim pěšky nedostaneme kvůli velmi vysoké teplotě,“ dodal. Ale hned jak to bude možné, tak se je hasiči vydají zachránit.

Podle operátora dronu Thomase Haacka jsou psi stále velmi hubení, ale už jsou na tom lépe. Jednou denně jim posílají dronem jídlo a vodu. Po silnici zničené lávou a popelem se k nim ještě nedá dostat a helikoptéra tam zatím také letět nemůže.