Ruce se mi netřesou. Operuji každý den, říká nejstarší chirurg světa

16:21

Již sedmašedesát let je působištěm kyrgyzského chirurga Mambeta Mamakejeva operační sál. Ve svých třiadevadesáti letech se zapsal jako nejstarší chirurg na světě do Guinnessovy knihy rekordů. Provedl přes třicet tisíc operací a ošetřil více než sto tisíc pacientů. Do důchodu se ale úspěšný lékař rozhodně nechystá.