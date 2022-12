Lidé chodí do práce a do školy, funguje veřejná doprava. Mimochodem, jezdí tam české tramvaje T3. Všude se dá platit kartou. A všechno se to děje navzdory tomu, že se město potýká s obrovskými výpadky elektřiny.

I v neděli, kdy v hlavním městě Ukrajiny pobývali reportéři MF DNES, tam elektřina šla jen chvilku.