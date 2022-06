New York zakáže těžbu kryptoměn. Spotřebovává příliš energie

Návrh zákona požaduje dvouleté moratorium na těžbu některých kryptoměn, které k ověřování blockchainových transakcí používají metody ověřování proof-of-work. Těžba metodou proof-of-work, která vyžaduje složité zařízení a velké množství elektrické energie, se používá mimo jiné k vytváření bitcoinů. Ethereum přechází na energeticky méně náročný proces, ale minimálně ještě několik měsíců bude tuto metodu používat.

Těžba bitcoinu spotřebuje stejně energie, jako dvě České republiky

Guvernérka Hochulová může návrh zákona vetovat, nebo schválit. Uvedla, že se chce ujistit, že návrh vyvažuje ekonomické a ekologické zájmy.

Ekologové lobbující za návrh zákona uvedli, že elektrárny spalující zemní plyn, které se využívají pro těžbu kryptoměn, ohrožují schopnost státu splnit dlouhodobé klimatické cíle.

Ve státě New York se nacházejí desítky elektráren na fosilní paliva, které by mohly být přeměněny na těžební provozy, uvedla Liz Moranová z neziskové organizace Earthjustice.

Těžba se opět jen přesune

Zastánci kryptoměn mají za to, že opatření by omezilo hospodářský rozvoj státu New Yorku. Podle společnosti Blockchain Association by se těžební provozy přesunuly do jiných států. Do Severní Ameriky se těžba masivně přesunula minulý rok poté, co takové činnosti zakázala Čína, píše ekonomický server Bloomberg.

Těžba kryptoměn vyžaduje specializované počítače, které spotřebovávají obrovské množství energie. Podle loňské analýzy Cambridgeské univerzity, bitcoin spotřebuje za rok zhruba dvakrát více elektřiny než Česká republika. Kdyby byl bitcoin státem, patřil by mezi třicet zemí s největší spotřebou elektrické energie.