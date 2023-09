Sevastopolem v noci otřáslo několik výbuchů, Rusové uzavřeli Krymský most

Místní obyvatelé podle Unian na sociálních sítích během noci upozornili na nejméně sedm výbuchů a záblesků na obloze. Na internetu se také šířily mnohé snímky a videozáznamy zachycující jasné záblesky, plameny a mohutné sloupy dýmu nad městem.

Gubernátor města Michail Razvožajev nejprve na komunikační platformě Telegram napsal, že na útoky nepřátel na Sevastopol zareagovala protivzdušná obrana, a vyzval obyvatele k zachování klidu.

V dalším příspěvku ale přiznal, že v loděnici Sevmorzavod vypukl požár a že zranění tam utrpělo nejméně 24 lidí. Čtyři z nich jsou podle něj ve středně těžkém stavu. „Civilním objektům ve městě žádné nebezpečí nehrozí,“ napsal také Razvožajev. Zveřejnil fotografii, která ho zachycuje na pozadí plamenů.

