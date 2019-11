Krampová-Karrenbauerová překvapila spolustraníky. Měla v plánu rezignovat

„Pokud jste toho názoru, že to Německo, jaké ho chci, není to Německo, jak si ho představujete vy, pokud jste toho názoru, že ta cesta, kterou s vámi chci společně jít, není ta cesta, kterou považujete za správnou, tak to dnes vyjádřete. Pak to také dnes skončeme. Tady a teď, dnes,“ řekla Krampová-Karrenbauerová ke slyšitelnému překvapení asi 1000 delegátů.

Ti ale nakonec její téměř hodinu a půl trvající projev ocenili sedmiminutovým potleskem ve stoje, a dali tak jasně najevo, co si myslí o sedmapadesátileté političce, kterou do čela CDU zvolili teprve loni jako nástupkyni kancléřky Angely Merkelové. Ta křesťanské demokraty vedla 18 let.

Krampová-Karrenbauerová, podle níž není možné jen kritizovat, svým projevem rázně reagovala na množící se útoky z posledních týdnů.

Někteří křesťanští demokraté jí vyčítali „bezobsažnou politiku“ nebo otevřeně prohlašovali, že by se neměla stát kandidátkou konzervativní unie CDU/CSU na kancléřku pro volby za dva roky.

I v pátek v projevech některých delegátů zaznívaly požadavky na „jasný profil“ strany nebo „silné vedení“, AKK, jak se jí v Německu přezdívá, ale žádný z předních činitelů k rezignaci přímo nevyzval.



Neučinil tak ani bývalý šéf poslanců CDU/CSU Friedrich Merz, který loni v souboji o post předsedy strany Krampové-Karrenbauerové těsně podlehl. Své stranické šéfce i vládě Merkelové, kterou ještě v říjnu podrobil zdrcující kritice, v pátek naopak vyjádřil loajalitu.



Ani tak AKK, která na sjezdu důrazně odmítla jakoukoliv spolupráci se „žháři“ ze strany Alternativa pro Německo (AfD), rozhodně nemá jisté, že se příští rok stane kandidátkou CDU/CSU na kancléřku. Podle aktuálního průzkumu by si to přálo jen 13 procent členů CDU a CSU.

Výrazně vyšší podpory (24,5 procenta) se dostalo Merzovi a také Arminu Laschetovi (26 procent), ministerskému předsedovi nejlidnatější německé spolkové země Severního Porýní-Vestfálska.

Nynější německá kancléřka Merkelová, která se funkce ujala přesně před 14 lety, na sněmu spolustraníkům poděkovala za dlouholetou podporu. Vyjádřila také přesvědčení, že by Německo ve své zahraniční politice - třeba u zemí, jako je Čína a Rusko - mělo dobře vyvažovat hodnoty a zájmy.

Při setrvání Krampové-Karrenbauerové ve funkci předsedkyně hlavní personální změnu představovalo zvolení místopředsedkyně CDU, kterou se stala šestačtyřicetiletá členka Spolkového sněmu Silvia Breherová. Nahradila Ursulu von der Leyenovou, která od prosince povede novou Evropskou komisi.