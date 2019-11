Půtky v CDU pokračují. Karrenbauerová musí čekat na jmenování na kancléřku

Členové, kteří návrh na celostranické hlasování předložili věřili, že by křesťanští demokraté vybrali někoho jiného.

CDU tradičně kandidáta na kancléře vybírá společně se sesterskou bavorskou Křesťanskosociální unií (CSU) a tento proces by vnitrostranické hlasování křesťanských demokratů mohlo výrazně narušit. Také proto v sobotu šéf CSU Markus Söder na sjezdu před takovou možností varoval.

Konzervativní unie CDU/CSU bude svého kandidáta na kancléře vybírat na konci příštího roku, protože současná šéfka vlády Angela Merkelová se rozhodla po skončení současného volebního období v roce 2021 z politiky odejít. Bude to poprvé v dějinách spolkové republiky, kdy aktuální kancléř nebude usilovat o znovuzvolení.

Rozhodnutí sjezdu CDU o něco zvýšilo šance sedmapadesátileté Krampové-Karrenbauerové, že by se mohla stát kandidátkou na kancléřku. Do hry ale příští rok mohou promluvit i další politici, včetně ministerského předsedy nejlidnatější německé spolkové země Severního Porýní-Vestfálska Armina Lascheta nebo bývalého šéfa poslanců CDU/CSU Friedricha Merze.

Krampová-Karrenbauerová v pátek delegáty sjezdu překvapila, když jim na konci svého projevu oznámila, že je připravena okamžitě skončit ve funkci, pokud nenajde dostatečnou podporu pro svou politiku. Sjezd se za ni postavil.

Podle německých médií to ale neznamená, že boj se svými vnitrostranickými oponenty, kteří jí vyčítají bezobsažnou politiku nebo nedůraznost, definitivně vyhrála. Spíše jen získala čas. „Šéfka CDU Krampová-Karrenbauerová šla na sjezdu v Lipsku do plného rizika a vyhrála - přinejmenším prozatím,“ konstatuje například web veřejnoprávní televize ARD. „Krampová-Karrenbauerová se zachránila do roku 2020, nic více, nic méně,“ píše zase list Frankfurter Rundschau.

AfD je nepřítel, řekl předseda CSU

Šéf CSU Markus Söder na sjezdu také řekl, Alternativa pro Německo (AfD) je nepřítelem, proti němuž je třeba bojovat. Politici AfD chtějí podle něj Německo vrátit do 30. let, tedy do doby, kdy se moci ujal nacistický vůdce Adolf Hitler.

„Nepřítelem, a to říkám záměrně, je pro mě AfD. Jednoznačně,“ prohlásil za potlesku zhruba 1 000 delegátů. „AfD je všechno, jen ne občanská strana. Občanské strany nepoštvávají, občanské strany nerozdělují, občanské strany nezpochybňují historii,“ uvedl dále.

„Funkcionáři AfD, kteří jsou stále silnější, mají jiný světonázor, nechtějí zpátky do 70. let, ale chtějí zpátky do 30. let. A proto není AfD konzervativnější unií (CDU/CSU), ale ve skutečnosti je novou NPD,“ poznamenal v narážce na krajně pravicovou Národnědemokratickou stranu Německa, které pravicově populistická až radikální AfD podle politologů přebrala řadu voličů. „A s takovými lidmi se nedělá nic, než že se proti nim bojuje,“ nechal se slyšet dvaapadesátiletý politik.

Na adresu strany, která v sérii voleb z posledních dvou let CDU i CSU ubrala velké množství hlasů, se už v pátek na sjezdu tvrdě vyjádřila také předsedkyně CDU Annegret Krampová-Karrenbauerová. Prohlásila, že politici AfD jsou „žháři“, s nimiž není možná žádná spolupráce.