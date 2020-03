Brit léčil koronavirus pomocí whisky a medu. Z epicentra nákazy se nechystá

Pětadvacetiletý Connor Reed se nemocí způsobenou novým koronavirem nakazil asi před dvěma měsíci přímo v čínském Wu-chanu, kde učí angličtinu. Zpočátku si myslel, že má jenom běžnou chřipku. O tom, že jde o nákazu způsobenou novým koronavirem, se dozvěděl až později.

„Když mi řekli, že ten virus mám, byl jsem v šoku. Myslel jsem, že umřu,“ svěřil se anglickému deníku Daily Mail. V tamní nemocnici ho lékaři na novou nákazu testovali ještě v době, kdy neměl příznaky, takže ho z lékařské péče propustili.

Celý průběh své nákazy však zaznamenával. „První dny mě trápilo jen škrábaní v krku,“ napsal. Potom se ale jeho zdravotní problémy začaly stupňovat. V sedmý den nákazy si Reed poznamenal: „Bolí mě celé tělo. Hlava mi snad vybouchne a pálí mě oči. Mám taky horečku a hrozný kašel.“ Po dvou týdnech zápasu s nemocí prý začal ztrácet pojem o času. „Dny mi teď splývají dohromady,“ napsal brit v patnáctý den nákazy.

Učitel angličtiny se rozhodl proti nové nemoci bojovat. A to tak, že po svém. „Používal jsem inhalátor, protože jsem měl potíže s dýcháním a pil jsem teplou whisky s medem, dokud mě potíže nepřešly," napsal.

Učitel angličtiny se rozhodl proti nové nemoci bojovat. A to tak, že po svém. „Používal jsem inhalátor, protože jsem měl potíže s dýcháním a pil jsem teplou whisky s medem, dokud mě potíže nepřešly,“ napsal.

Anglickému deníku The Sun pak řekl: „Je to sice dost staromódní léčba, ale vypadá to, že splnila účel. Antibiotika, která mi předepsal doktor, jsem odmítl, protože jsem prostě žádné léky brát nechtěl.“ Asi po čtyřiadvaceti dnech se mu pak podle vlastních slov začalo dělat lépe.

Reed byl rovněž v kontaktu s britskými úřady. Ty mu nabídly pomoc, kterou však Brit odmítl a rozhodl se zůstat ve Wu-chanu. Podle vlastních slov je „důkazem toho, že se koronavirus dá porazit.“

Samotné čínské město pak popisuje jako „město duchů.“ Podle něj v současné době v tamních obchodech docházejí zásoby, léky i roušky. „Pokud vás policie na ulici přistihne bez roušky, zatkne vás. Úřady se nákazy opravdu bojí,“ líčí Reed.