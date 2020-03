Nula nakažených, chvástá se KLDR. Experti tuší možnou katastrofu

Kim Čong-un stojí v koženém kabátě a mohutné beranici u dalekohledu a sleduje vojenské manévry. Na rozdíl od vojáků za ním nemá na ústech roušku. Fotografie, kterou koncem února zveřejnila severokorejská tisková agentura KCNA, do značné míry vypovídá o dění v nejtužší diktatuře světa za časů koronaviru.

Severní Korea se prezentuje jako nedobytná pevnost uprostřed šířící se nákazy. Čína, kde se koronavirus objevil poprvé, hlásí přes 80 000 případů. Sousední Jižní Korea přes tři a půl tisíce. KLDR nula. Aspoň podle toho, co se objeví ve státních médiích. Skutečná čísla jsou podle agentury AP státním tajemstvím.

Odborníci považují korejskou nulu za vysoce nepravděpodobnou. Severní Korea sdílí s Čínou hranici dlouhou téměř patnáct set kilometrů a dlouhodobě se vyznačuje katastrofálním stavem zdravotnictví. Pokud se nákaza do tajnůstkářské země dostala, mohlo by to znamenat skutečnou katastrofu.

„Mezinárodní společenství bohužel o šíření koronaviru v Severní Koreji neví vůbec nic,“ cituje agentura AP odbornici na východní Asii Jessicu Leeovou z washingtonského think tanku Quincy Institute for Responsible Statecraft.

„Skutečnost, že o míře nákazy či úmrtí v KLDR nic nevíme, je nesmírně znepokojující. Pokud se na tom nic nezmění, může to mít vážné dopady na veřejné zdraví,“ dodává.

„Žádné výjimky“

Severokorejská propaganda tvrdí, že země je v boji s koronavirem extrémně ostražitá a označuje ho za otázku „národní existence“. Pchjongjang zakázal zahraničním turistům vstup do země, ruší vyučování, do karantény poslal stovky cizinců i tisíce Severokorejců, kteří se vrátili z ciziny.

Zavřel téměř všechny přechody na hranici s Čínou a mobilizoval tisíce zdravotníků, kteří mají vyšetřovat občany a ty s příznaky posílat do izolace. Média plní fotky doktorů, zdravotníků a hygieniků v ochranných oblecích, jak dezinfikují tramvaje a autobusy.

„V rámci státního antiepidemického sytému nesmí být povoleny žádné výjimky,“ prohlásil na zasedání politbyra Kim Čong-un. Představitelé státu podle něj musí „uzavřít všechny možné kanály, kterými si virus může najít cestu“.

Za hranicemi roste přesvědčení, že na to už je pozdě. Naznačuje to i rozhodnutí uzavřít hranice s Čínou, která je hlavním politickým i hospodářským spojencem režimu. V Číně také pracovaly desetitisíce severokorejských gastarbeiterů, kteří se z rozhodnutí OSN měli do konce prosince vrátit domů. Kolik z nich tak skutečně učinilo, nikdo neví.

„Jsem si stoprocentně jistý, že v Severní Koreji už nakažení jsou,“ myslí si jihokorejský expert na dění v KLDR Nam Sung-wook. Také čínský velvyslanec při OSN Čang Ťun nedávno prohlásil, že virus už Severní Koreu „negativně zasáhl“. Detaily si však nechal pro sebe.

Režim to přežije, věští experti

Experty znepokojuje především stav severokorejského zdravotnictví a nedostatečné zásoby zdravotnického materiálu. Řada obyvatel na venkově nemá přístup k lékaři a hygienickým potřebám, 43 procent populace trpí podvýživou. „Severní Korea by byla bezmocná,“ okomentoval možnost epidemie Nam Sung-woook.

Uzavření hranic navíc ohrožuje už tak chatrnou ekonomiku. Kimův režim ale může být podle expertů klidný. Koronavirus nejspíš žádné politické změny nevyvolá.

„Severní Korea nad svými obyvateli udržuje silnou kontrolu. Díky tomu si udržela moc i během období ‚namáhavého pochodu,‘ kdy zemřely dva až tři miliony lidí,“ připomíná jihokorejský analytik Oh Gyeong-seob děsivý hladomor z 90. let. „Nespokojenost s Kim Čong-unem možná vzroste, ale rozhodující ránu mu to nezasadí,“ předpovídá Oh.