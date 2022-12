WHO: Svět se blíží konci krizové fáze covidu, 90 procent populace má protilátky

Nejméně 90 procent světové populace má nyní určitou hladinu protilátek vůči koronaviru SARS-CoV-2, a to v důsledku očkování nebo prodělání nemoci covid-19. V pátek to uvedl šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Podle údajů americké Univerzity Johnse Hopkinse se covidem ve světě nakazilo už více než 644 milionů lidí, zemřelo přes 6,6 milionu.