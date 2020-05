Švýcarské detektivní kanceláře mají napilno. Zvýšil se počet udání sousedů

Tyto případy dostala za posledních šest týdnů, kdy karanténní opatření ve Švýcarsku platí, k vyřešení ženevská detektivní kancelář Seeclop. Její zakladatel Christian Sideris řekl, že podobné nestandardní požadavky dostává dvakrát až čtyřikrát ročně, ale v době pandemie covid-19 jejich počet výrazně narostl.

Všechny případy s výjimkou jednoho Sideris odmítl a zákazníky vyzval, aby našli jiné řešení problému. „Těchto případů máme plno, protože lidé jsou uzavřeni doma, kde jsou všichni pospolu,“ řekl.



Některé zájemce o své služby označil Sideris za zoufalé a řekl, že jejich požadavky jen dokládají, jak lidé těsné a dlouhodobé sousedské soužití bez možnosti úniku zvládají.

Sideris nakonec přijal případ astmatického dítěte. Po týdnu sledování otce zjistil, že muž má řadu přítelkyň a i přes karanténní omezení přijímá řadu návštěv. Toto zjištění může být velmi důležité v soudním sporu o péči o dítě.

„V normálních dobách by se nenašel soudce, který by se ptal na to, kolik má milenek a zda ve frontě v obchodech udržuje dostatečný odstup. V normálních časech ale nyní nežijeme,“ dodal Sideris, který je v Ženevě jedním z 468 registrovaných soukromých oček.

Po deváté večer si v Ženevě vanu nenapustíte

Švýcaři jsou všeobecně známí tím, že si na hlasité sousedy stěžují. V zemi navíc platí řada předpisů a vyhlášek proti hlučnému chování. Mimořádně přísně se na klid dohlíží právě v Ženevě, kde reformátor poloviny 16. století Jan Kalvín jako někdejší vládce města zakázal hrát na hudební nástroje.

Dnes muzicírování a také hlučné kutilské práce omezuje na určité hodiny zákon, který počítá s pokutou až deset tisíc franků. Po deváté hodině večer je ve městě rovněž kvůli hlučnosti zakázáno napouštět si vanu.

Se stížnostem na hluk má v době pandemie plné ruce práce i ženevská policie. Za duben přijala 1 233 oznámení, což je více než dvojnásobek stavu za běžné situace.

Lidé se například na policisty obraceli kvůli dětem, kteří doma jezdí na koloběžkách, nebo na sousedy, kteří se pozdě večer rozhodli vylepšit si své bydlení. Jeden obyvatel si stěžoval i na pěvecké vystoupení, jehož smyslem bylo obyvatele povzbudit.