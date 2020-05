V Německu se mohlo nakazit 1,8 milionu lidí, Rusko má 10 tisíc nových případů

Vědci ze západoněmecké univerzity podrobně zkoumali okres Heinsberg, který leží při hranicích s Nizozemskem a na začátku epidemie patřil k nejpostiženějším. Zjistili, že ve zdejší obci Gangelt se koronavirem nakazilo 15 procent obyvatel. Z infikovaných jich 0,37 procenta zemřelo.

Pokud se vychází z toho, že stejná úmrtnost je v celém Německu, tak to při celkem 6 692 úmrtích ukazuje, že už se v zemi koronavirem infikovalo na 1,8 milionu lidí. Spolková republika má 83 milionů obyvatel.

Počet nově registrovaných infekcí v posledních době výrazně klesá. Zatímco ještě v první třetině dubna někdy za den přesáhl i 6 tisíc, v pátek jich bylo 945, v sobotu 793. Za neděli RKI zaznamenal 679 nových případů nákazy a 43 úmrtí. Počet vyléčených odhaduje celkem na 132 700.



Nejvíce postiženou spolkovou zemí je nadále Bavorsko, na které připadá zhruba čtvrtina případů v Německu. Následují spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko a Bádensko-Württembersko.

Ve Španělsku za uplynulých 24 hodin v souvislosti s covidem-19 zemřelo 164 lidí, tedy stejně jako v neděli. Celkový počet obětí tím vystoupal na 25 428. Testy koronavirus nově potvrdily u 545 lidí, celkem se v bezmála 47milionové zemi od propuknutí nákazy infikovalo 218 011 lidí.

Španělsko tím i nadále patří mezi koronavirem nejhůře zasažené země světa, co do počtu nakažených jej překonaly pouze Spojené státy. Vzhledem k příznivému trendu statistik v uplynulých dnech nicméně španělská vláda od pondělí povolila otevřít obchody menší než 400 metrů čtverečních, lidé se však musí předem objednat.

Podniky musí také dohlížet na dodržování hygienických pravidel a pravidelně prostory dezinfikovat. Restaurace mohou nyní zákazníkům vydávat jídlo s sebou, dosud měly povoleno ho pouze rozvážet. Při cestách veřejnou dopravou musí Španělé nově nosit roušky či si jinak zakrývat ústa a nos.

V Rusku druhý den po sobě denní přírůstek nově nakažených překročil desetitisícovou hranici. Jen o málo přitom zaostal za rekordním údajem 10 633 oznámeným v neděli ráno. Celkově v zemi evidují 145 268 případů. Přibylo 76 úmrtí, což je proti údajům za sobotu o 18 více.

V zemi se 146 miliony obyvatel dosud v souvislosti s covidem-19 zemřelo 1 356 lidí. Na druhé straně přibylo 1 456 uzdravených pacientů na celkových 18 095. Nejhorší bilance zůstává v Moskvě, kde za neděli přibylo 5 795 potvrzených případů nákazy. V hlavním městě tak už úřady celkem registrují 74 401 infikovaných.

Na Slovensku přibylo pět nových potvrzených případů infekce a jeden mrtvý. Celkem v zemi evidují 1 413 infikovaných a 25 pacientů, kteří s nemocí covid-19 zemřeli. Během neděle přibylo 24 vyléčených a uzdravených je nyní už 643.



V Maďarsku mají 37 nově nakažených a 11 úmrtí. Nejvážnější situace je v hlavním městě Budapešti, na které podle vládního webu koronavirus.gov.hu připadá 63 procent aktuálně infikovaných a 79 procent zemřelých. Celkem se koronavirus v desetimilionové zemi potvrdil u 3 035 testovaných, zemřelo dosud 351 lidí.

V Polsku podle pondělních údajů ministerstva zdravotnictví nyní celkově evidují 13 937 potvrzených případů nákazy, přibylo 244 pacientů. Úmrtí spojených s covidem-19 je v zemi s 38 miliony obyvatel celkem 638, v neděli totiž ohlásili dalších pět.

V Belgii za neděli přibylo 361 potvrzených případů nákazy, celkem jich je tak od počátku epidemie 50 267. Počet nových pacientů postupně klesá už pátým dnem v řadě. S covidem-19 tam zemřelo už 7 924 lidí. Za neděli činí přírůstek 80 mrtvých, a bilance se tak již třetí den v řadě drží pod hranicí sta.

Asi polovinu nedělních zemřelých představují pacienti v nemocnicích, druhou jsou klienti zařízení určených seniorům. V Belgii nadále klesá také počet hospitalizovaných. Nyní jich je kolem tří tisíc, z toho 655 leží na jednotkách intenzivní péče.

V Nizozemsku přibylo 199 potvrzených případů nákazy, celková bilance tak přesahuje 40 700 infikovaných. Také zde počet nově nakažených klesá pátým dnem v řadě. Za poslední den zemřelo dalších 26 lidí. Podle místního ústavu veřejného zdraví RIVM komplikacím spojeným s nákazou podlehlo od počátku epidemie 5 082 lidí.

Írán hlásí 74 nových úmrtí v souvislosti s koronavirem, což je téměř o 30 více než o den dříve. Nyní tamní úřady registrují 6 277 mrtvých a 98 647 nakažených, přičemž těch za neděli přibylo 1 223 lidí, což je rovněž nárůst ve srovnání s předchozími údaji.

Trump: Zachránili jsme miliony životů

Ve Spojených státech podle Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) v neděli večer evidovali 67 680 úmrtí spojených s koronavirem. Za 24 hodin od sobotního večera údajně bilance narostla o 1 450 mrtvých, což je jen o tři případy méně oproti sobotnímu přírůstku.

Americký prezident Donald Trump ve vysílání televize Fox News uvedl, že očekává celkem 80 až 90 tisíc obětí epidemie nemoci covid-19 v USA. Dříve přitom uváděl předpokládaný počet mrtvých mezi 60 a 70 tisíci. Model, který Bílý dům prezentoval na začátku dubna, zase hovořil o rozmezí 100 až 240 tisíc mrtvých, a to při dodržování opatření proti šíření nákazy.

Podle JHU už mělo ve Spojených státech pozitivní test na koronavirus více než 1,15 milionu lidí. Potvrzené případy nákazy i úmrtí aktuálně přibývají o něco pomaleji než v některých dnech v minulém měsíci, stále je však denně hlášeno přes 20 tisíc nových nakažených a stovky smrtelných případů covidu-19. Z nemoci se v zemi vyléčilo na 180 tisíc lidí.

Vysokou americkou bilanci epidemie podle agentury AFP Trump příliš nekomentoval a místo toho „si zvolil výrazně optimistické ladění“. „Myslím, že jsme zachránili miliony životů,“ prohlásil politik, který čelí kritice za to, že hrozbu koronaviru dlouho zlehčoval, a za nepřipravenost USA na pandemii.

Podle Trumpa je možné preventivní opatření zavedená v boji proti koronaviru postupně rušit, aniž by při tom utrpěla ochrana veřejného zdraví. „Musíme ji (ekonomiku) mít znovu otevřenou bezpečně, ale co nejrychleji,“ citoval jej deník The Guardian.

Mnozí odborníci na veřejné zdraví se domnívají, že plnohodnotné obnovení ekonomických aktivit nebude možné bez účinné vakcíny proti covidu-19. Trump prý věří, že vakcínu „budeme mít do konce roku“. Experti americké vlády ovšem varovali, že očkovací látka bude pravděpodobně dostupná až ve druhé polovině příštího roku.

Novozélandské ministerstvo zdravotnictví v pondělí poprvé za více než měsíc neohlásilo žádný nový případ nákazy koronavirem. Po vládní tiskové konferenci o tom informovala agentura Reuters. Vláda Nového Zélandu minulý týden odvolala nejpřísnější omezení zavedená ve snaze zastavit infekci a některé podniky tak mohly obnovit provoz, velká část obyvatelstva ale nadále dodržuje izolaci a pracuje nebo studuje z domova.



Podle Reuters zažila země den bez nového potvrzeného případu nákazy poprvé od 16. března. Bilance tak zůstala na 1 487 „potvrzených a pravděpodobných“ nakažených, z nichž u více než 1 250 už související zdravotní potíže pominuly. Zároveň nestoupl ani počet úmrtí připisovaných nemoci covid-19, kterých na Novém Zélandu nadále evidují 20.

„Vypovídá to o úsilí, které do toho všichni vložili,“ uvedl vysoký představitel ministerstva zdravotnictví Ashley Bloomfield. „Samozřejmě že dnešní údaje jsou povzbudivé, ale je to jen jeden okamžik v čase. Opravdová zkouška přijde později v tomto týdnu, když započítáme inkubační dobu viru a čas, po němž se u lidí začínají projevovat symptomy, což je zpravidla pět nebo šest dní po kontaktu,“ pokračoval.

Úspěchů v boji proti koronaviru dosahuje také Austrálie, která přitom nezavedla tak přísný karanténní režim jako Nový Zéland. I ve větší ze dvou zemí probíhají debaty o způsobu uvolňování restrikcí, zatímco tam denně přibývá maximálně kolem 20 známých případů infekce. Do úterního jednání vlády o další fázi řešení zdravotnické krize by se měla na pozvání svého protějšku Scotta Morrisona zapojit i novozélandská premiérka Jacinda Ardernová.

V Číně se nákaza v neděli potvrdila u tří lidí se symptomy a u třinácti, kteří žádné příznaky neměli. Oficiálně Čína stále v souvislosti s epidemií hlásí 4 633 mrtvých, informovala agentura Reuters. Bilance potvrzených případů nákazy stoupla na 82 880.