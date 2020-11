Až sto tisíc infekcí denně. V Polsku je nekontrolovaná epidemie, tvrdí lékař

„V Polsku vypukla nekontrolovaná epidemie,“ řekl o víkendu serveru TVN24 přednosta vratislavské infekční kliniky Kryštof Simon. „Musíme zavést drastická omezení s cílem dostat nemoc pod kontrolu,“ dodal.



V osmatřicetimilionové zemi dosud zemřelo s covidem 15 568 lidí a nakazilo se jich 941 112. Z nemoci se už vyléčila více než polovina z nich.

„Jako specialisté víme, že mnoho infikovaných lidí nenahlásí svou nemoc lékaři, takže předpokládáme, že denní nárůst nakažených se může pohybovat mezi 100 až 110 tisíci případů denně,“ popsal Simon. Skutečné množství obětí je podle něj vyšší až o 22 tisíc a dosahuje tak 38 tisíc.



Čtyři z pěti starších lidí na JIP zemřou

S tím, že je aktuální situace v polských nemocnicích hrůzostrašná, souhlasí také anesteziolog Cristoforos Rebucikas z nemocnice v Krakově.

„Normálně nám během odpoledne přivezou na jednotku intenzivní péče tak jednoho až dva lidi. Nyní nám za noční směnu přivezli záchranáři hned pět lidí najednou, čtyři z nich zemřeli,“ popsal serveru Wiadomości.

„Až osmdesát procent starších pacientů, které připojíme na ventilátor, zemře. Někdo tu zemře téměř denně, cítíme se vysílení a bezmocní. Když vidíme lidi umírat, říkáme si, co se stane, pokud se také nakazíme,“ líčí.

Příštích dnů a týdnů se obává i lékařka Ewa Szymuková, vedoucí pohotovosti ve Vojenském lékařském ústavu ve Varšavě. „V případě velkého nárůstu infekcí budeme nuceni rozhodnout, komu pomoci a komu ne. Můžeme čelit dramatickým dilematům,“ uvedla.

Nemocní čekají v sanitce až šest hodin

„Členové našeho týmu jsou vyčerpaní. Pokaždé, když někdo z nás onemocní, ti zdraví musí pracovat mnohem intenzivněji. Práce, kterou jsme dříve měli hotovou během několika minut, někdy trvá i několik hodin,“ líčí. „Nevíme co bude dál, bojíme se, počítáme s vakcínou,“ dodává.

A bezradní nejsou jen lékaři, ale také záchranáři pracující v sanitkách. „Dřív jsem si nedokázal představit, že budu s těžce nemocným pacientem v sanitce čekat na přijetí před nemocnicí šest hodin, nebo že budou chybět lůžka a kyslík,“ líčí varšavský záchranář Michal Fedorowicz.

Rodinám těžce nemocných říká, ať je raději nechají doma, protože v nemocnici se o ně nikdo nepostará. „Je lepší, když zůstanou doma, kde dostanou mnohem lepší péči. Jedna sestra se nyní stará o patnáct až třicet pacientů,“ říká.

Simon se domnívá, že pokud chce vláda zabránit totálnímu kolapsu, musí zavádět omezení racionálně. Polský premiér Mateusz Morawiecki oznámil, že v sobotu se znovu otevřou prodejny v obchodních centrech.

Krok má před Vánocemi podpořit ekonomiku. Polská vláda dříve kvůli nárůstu počtu případů nákazy novým koronavirem nařídila od 7. listopadu uzavřít některé obchody, školy a také divadla, kina a muzea.

„Je tu jedna podmínka, a to disciplinovanost každého obchodu, nákupního centra či obchodu s nábytkem. Pokud nebude, obchody budou zavřené,“ uvedl Morawiecki . „Toto rozhodnutí může zachránit několik set tisíc pracovních míst, a to je jeho důvod,“ dodal.

Zůstaňte na Vánoce doma, prosí odborníci i vláda

Morawiecki také upřesnil, že školy zůstanou zavřené až do Vánoc. Zároveň obyvatele Polska vyzval, aby sváteční období strávili jen v okruhu nejbližších příbuzných a aby necestovali. S tím souhlasí také Simon, podle kterého se musí Poláci o svátcích vyhnout davům a zůstat doma.

Upozornil také na skutečnost, že systém zdravotní péče je v Polsku v hrozném stavu už mnoho let. „A to je důvod, proč epidemie udeřila. Všichni odborníci říkali, že to bude katastrofa a nikdo nic nedělal. Polsko úplně podcenilo přípravu na podzimní nárůst infekcí,“ dodal.

Vládní opatření jsou podle něj správná, ale přišla příliš pozdě. Chválil však nového polského ministra zdravotnictví Adama Niedzielského, jenž podle něj řeší pandemii racionálně a s rozmyslem.

V celé Evropě se nový typ koronaviru od začátku pandemie prokázal zhruba u 15 milionů lidí, což z Evropy dělá nejzasaženější část světa. V Evropě pak v souvislosti s covidem-19 zemřelo 346 tisíc lidí. Ze světových regionů podle rozdělení Reuters je více obětí jen v Latinské Americe.