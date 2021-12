Jižní Korea bude nakažené trasovat kamerami. Lze to zneužít, varují hlasy

Pilotní program ve městě s 800 tisíci obyvateli, které leží nedaleko metropole Soulu, odstartuje v lednu. Představitelé města doufají, že technologie s sledováním pohybu lidí, kteří měli v nedávné době pozitivní test na covid-19 a mají být v karanténě, výrazně pomůže.

Kromě pohybu bude systém sledovat také jejich interakce s dalšími lidmi či jestli měli při kontaktu s nimi zakrytá ústa a nos.

„Analýza záznamu bezpečnostních kamer trvá i hodiny. Použití technologie vizuálního rozpoznávání umožní tuto analýzu zrychlit,“ doufá starosta města Džang Deog-čcheon.

Podle toho nyní musí lidé pověření trasováním často spoléhat na výpovědi infikovaných, kteří však o svých aktivitách nemluví pokaždé pravdu.

Jižní Korea systém sledování kontaktů využívá již od počátků pandemie. Zahrnuje například lokalizační údaje z mobilních telefonů či sběr záznamů o kreditních kartách. Úřady ale nejvíce spoléhají právě na trasovače, kteří podle Reuters často pracují i na 24hodinových směnách.

Data lze zneužít, varují aktivisté

Pučchon podrobnosti o pilotním projektu nastínil v návrhu, jenž odsouhlasilo jihokorejské ministerstvo pro vědu a informační technologie. To si je podle listu The New York Times dobře vědomo toho, že rozpoznávání obličejů s sebou nese i řadu úskalí.

Technologie má například potíže s identifikací lidí v rouškách a problematické je podle inženýrů také obrovské množství dat potřebných k identifikaci jednotlivců ve větších aglomeracích.

Aby systém řádně fungoval, musí mít úřady rozsáhlé databáze fotografií občanů, z nichž může technologie čerpat. To ale vyvolává řadu otázek o ochraně soukromí. Pučchon se podle NYT snaží tyto obavy řešit.

Pacienti musí dát úředníkům nejprve k použití systému rozpoznávání obličeje svůj souhlas. Získaná data mají být posléze poskytnuta jen karanténním orgánům. Systém nicméně podle úředníků může případné provinilce sledovat i bez jejich souhlasu a to prostřednictvím jejich siluety či oblečení.

„Tváře těch, které nejsou předmětem sledování, systém rozmaže. Neexistuje zde problém s ochranou soukromí, protože systém sleduje potvrzeného pacienta na základě zákona o kontrole a prevenci infekčních chorob. Riziko úniku dat neexistuje,“ uvedl jeden z městských úředníků.

Ne všichni lidskoprávní aktivisté či opoziční politici ale věří, že jihokorejská vláda data nevyužije nad rámec potřeb pandemie. „Plán vlády stát se velkým bratrem pod záminkou covidu-19 je neototalitní myšlenka,“ řekl Reuters Park Dü-čchul, poslanec z opoziční lidové strany.

„Je absolutně špatné monitorovat a kontrolovat veřejnost prostřednictvím bezpečnostních kamer za peníze daňových poplatníků,“ dodal Park.

Město od státu obdrželo na vybudování systému 1,6 miliardy wonů (30 milionů korun) a dalších 500 milionů wonů (9,5 milionu korun) do něj investovalo z městského rozpočtu.

Pučchon není prvním městem, které se rozhodlo technologii rozpoznávání obličeje v souvislosti s pandemií prozkoumat. Moskva ji loni využila ke kontrole, zda se lidé umístění do izolace nepokoušeli opustit své domovy.

Počet případů stoupá, země opět zpřísňuje

Jižní Korea ve čtvrtek oznámila, že kvůli rostoucím počtům nakažených koronavirem i pacientů ve vážném stavu po šesti týdnech rozvolnění znovu zavádí přísnější opatření. Země v úterý zaznamenala doposud nejvyšší denní nárůst nakažených, bylo jich 7 850, za středu pak 7 622.

Od soboty se budou moci sejít nejvýše čtyři lidé, ovšem jenom tehdy, pokud jsou očkovaní proti covidu-19. Nyní se v Soulu a okolí bez ohledu na to, zda jsou očkovaní nebo ne, může sejít šest lidí, jinde v zemi osm.

„Restaurace, kavárny a místa, kam lidé večer vyrážejí za zábavou, budou muset zavírat ve 22:00 hodin,“ oznámil premiér Kim Pu-kjon.

Nyní žádná omezení pro otvírací dobu neplatí. Nenaočkovaní budou muset v restauraci jíst sami nebo využívat výdejního okénka či roznáškových služeb. Tato pravidla budou platit do 2. ledna.

Více než 92 procent dospělých v Jižní Koreji je již očkovaných, ale od minulého měsíce, kdy vláda protikoronavirové restrikce zpřísnila, se počet nových případů téměř zpětinásobil a pacientů se závažným průběhem covidu-19 přibylo trojnásobně.

Jižní Korea ve čtvrtek informovala, že 989 lidí je ve vážném stavu a že v metropolitní oblasti Soulu je obsazených 87 procent lůžek na jednotkách intenzivní péče, v celé zemi jich je obsazených asi 81 procent.

V zemi, která má 51,8 milionu obyvatel, se od začátku pandemie covidu-19 nakazilo asi 544 tisíc lidí, 4 518 z nich zemřelo.