Žádný Gangnam Style. Korejci musí kvůli covidu cvičit na pomalejší hudbu

Jednou z písní, které by „fitka“ měla vyřadit ze svého repertoáru, je i bláznivý megahit Gangnam Style od jihokorejského zpěváka PSY. V době koronavirové je totiž pro cvičení příliš rychlý. Limit je 120 tepů za minutu, píše agentura Reuters.

Jižní Korea v posledních týdnech eviduje rekordní počty nakažených, a tak vláda od pondělí zavádí tvrdší opatření. Ta se nejvíce dotknou metropole Soulu a okolí. Ke stálicím, jako je dodržování rozestupů nebo omezení cestování, přidává právě i restrikce v posilovnách.



Lidé se v nich nově nemohou osprchovat, stolní tenis si mohou u jednoho stolu zahrát jen dva lidé najednou a hodiny spinningu, aerobiku a dalších skupinových lekcí se musí odehrávat v pomalejším rytmu.

Opatření má prý zabránit tomu, že se cvičící lidé příliš zadýchají a svůj pot budou cákat na ostatní. Vláda se tak fitness centrům snaží vyjít vstříc a docílit toho, že je nebude muset úplně zavřít jako při minulých vlnách covidu. Opozice, majitelé posiloven i jejich klienti se však nařízení posmívají.

Označují ho za nesmysl, který nejenže nebude efektivní v boji s koronavirem, ale nedá se ani dodržet. „Spousta lidí používá vlastní sluchátka s hudbou. Jak chcete zkontrolovat jejich playlisty?“ ptá se třeba vlastník fitness centra na severu Soulu Kang Hyun-ku.

„Pouštění živějších písní má rozveselit naše členy a zvednout zdejší náladu. Ale největší neznámou pro mě je, zda má výběr klasické hudby, nebo písní od BTS (K-popová kapela, pozn. red.) na šíření viru nějaký prokázaný vliv,“ dodává.



V posilovnách nezpomalí jen písně, ale také běžecké pásy. Jejich maximální rychlost nyní bude 6 kilometrů za hodinu. „Aha, takže když půjdete pomaleji, covid-19 nechytíte,“ diví se člen opoziční Strany moci lidu Kim Yong-tae.

„A kdo si proboha kontroluje počet beatů za minutu v písničkách, když cvičí? Nechápu, co má covid společného s tím, jakou si vybírám hudbu,“ poznamenává. „Je to čirá byrokracie, jako by ti, kteří to vymysleli, nikdy v posilovně nebyli,“ míní také jedna ze zákaznic Kangova „fitka“.

Nezbývá tak než si vybrat na cvičení jiné písně. Do limitu se vejdou třeba Eye of the Tiger od kapely Survivor, Bad Romance od Lady Gaga, Lose My Breath od Destiny’s Child či Dynamite a Butter od zmíněné skupiny BTS.