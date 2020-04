Denní přírůstek obětí ve Španělsku klesá, Rakušané se inspirují Českem

O dalších 833 mrtvých narostla oficiální bilance covid-19 ve Francii. Vláda hlásí 605 nových úmrtí v nemocnicích a dalších 228 v domovech pro seniory. Ve francouzských nemocnicích a domovech s pečovatelskou službou nemoci podlehlo od 1. března téměř devět tisíc lidí.

Ministr zdravotnictví Olivier Véran dále oznámil, že kvůli nemoci z nového typu koronaviru je hospitalizováno 29 722 lidí, z nichž 7 772 je ve velmi vážném stavu.

Nová čísla o počtu obětí znamenají prudší nárůst bilance než v několika předchozích dnech, napsala agentura Reuters. Více obětí covid-19 než Francie hlásí pouze Spojené státy, Španělsko a Itálie.

Testy ve Španělsku potvrdily koronavirus u více než 135 tisíc lidí, což je o 4 273 více než v neděli. Nemocnice přijaly bezmála 60 tisíc pacientů, 40 tisíc infikovaných se už uzdravilo.

Počet obětí nemoci covid-19 ve Španělsku za posledních 24 hodin vzrostl o 637. Je to nejmenší denní přírůstek od 24. března, informoval v pondělí s odvoláním na statistiku tamního ministerstva zdravotnictví deník El País.

Počet obětí v zemi zatím dosáhl svého maxima minulý čtvrtek, kdy úřady za 24 hodin zaznamenaly 950 úmrtí.

V pátek a o víkendu pak počet nových obětí klesal, v neděli tamní úřady ohlásily 674 nových případů. Jednalo se o výrazný pokles v porovnání se sobotou, kdy bylo hlášeno 809 mrtvých.



Sestupný trend v tempu růstu pandemie pozoruje Španělsko téměř ve všech regionech, uvádí El País. Pandemie nejhůře dolehla na region hlavního města Madridu, kde se zatím nakazilo přes 38 700 lidí a přes pět tisíc pacientů nemoci podlehlo. Po metropoli je druhým nejzasaženějším regionem Katalánsko s více než 26 800 infikovanými a 2 760 oběťmi.

Španělská vláda chce otestovat pracovníky v nezbytných odvětvích, aby našla přenašeče koronaviru, kteří neprokazují žádné příznaky nákazy. Přes milion testů distribuuje mimo jiné mezi zaměstnance domovů důchodců, donáškových služeb, pracovníky ve stravování či policisty, informoval El País.

Kabinet premiéra Pedra Sanchéze plánuje rovněž připravit zázemí pro izolaci těchto asymptomatických přenašečů. Premiér v neděli požádal představitele regionálních správ, aby mu do konce tohoto týdne zaslali seznam veřejných i soukromých zařízení, kam bude možné nakažené lidi umístit.

Jedná se o další fázi boje proti koronaviru, která pomůže návratu k normálnímu životu po skončení izolace. „Odhalení asymptomatických přenašečů nákazy minimalizuje riziko vzniku nových ohnisek,“ domnívá se španělský ministr zdravotnictví Salvador Illa.

Španělsko je nyní co do počtu infikovaných druhou nejhůře postiženou zemí na světě po Spojených státech. V počtu případů předstihlo i Itálii. Sánchezova vláda o víkendu rozhodla o prodloužení nouzového stavu o další dva týdny, opatření potrvají nejméně do 26. dubna.

Potlesk pro 93letého Španěla, který se vyléčil z koronaviru

Rakousko: Kurz dává příkladem Česko

V Rakousku rozšíří povinnost zakrývat si ústa a nos také na hromadnou dopravu, a to od příštího týdne. Od pondělí toto nařízení platí pro otevřené obchody. Na dotaz, zda nebudou mít Rakušané problém si roušky opatřit, dal kancléř Sebastian Kurz za příklad Česko, které to podle něj zvládlo. Lidé mohou používat i šály, šátky či podomácku vyrobené roušky, zdůraznil.

Vláda chce nicméně po Velikonocích začít postupně rušit přísná opatření. Kurz v pondělí představil předběžný plán mírnění krizových opatření, záležet však podle něj bude na tom, jak se lidé budou o Velikonocích chovat. „Dodržujte dál opatření,“ vyzval Rakušany premiér, který promlouval zpoza průhledné bariéry. „Neslavte spolu s příbuznými, s rodinou, s kamarády,“ vyzval také Kurz. Strávit by lidé měli sváteční víkend jen s těmi, s nimiž sdílejí společnou domácnost.

Rakousko je jednou z prvních evropských zemí, která zveřejnila konkrétní termíny na cestě z krize kolem koronaviru. Omezení pohybu by mělo platit v Rakousku do konce dubna. Už po svátcích by se ale měly otevřít menší obchody s prodejní plochou do 400 metrů čtverečních, zahradnictví a obchody s potřebami pro kutily.

Větší obchody, nákupní centra a také kadeřnictví by se měly otevřít 1. května. Hotely, restaurace a další provozovny služeb by se podle Kurze mohly začít postupně otevírat od poloviny května. Až do konce června se nebudou konat v Rakousku žádné veřejné akce.

Jestli budou možné akce s větším počtem účastníků uspořádat alespoň v létě, se podle Kurze rozhodne až na konci dubna. Žáci základních a středních škol zůstanou podle vládního plánu doma přinejmenším do poloviny května.

Na rozdíl od některých jiných evropských zemí nechce vláda rušit maturity ani učňovské zkoušky. Vysokoškoláci do konce letního semestru už ale na univerzity nepůjdou. Výuka se bude dál konat on-line, zkoušky by se ovšem podle Kurze „uskutečnit pokud možno měly“.

V Rakousku se k pondělí potvrdilo 12 058 případů nákazy koronavirem. Nejvíce ve spolkových zemích Tyrolsko, které hraničí s Itálií, Horní Rakousy a Dolní Rakousy, které obě sousedí s Českem. Nemoci covid-19 podlehlo 220 lidí. Více než 3 400 pacientů se uzdravilo.

Británie zaznamenala zlepšení bilance

Británie zaznamenala v pondělí alespoň malé zlepšení. Za poslední čtyřiadvacetihodinové období v zemi přibylo 3 800 známých případů infekce a 439 úmrtí. U obou údajů jde o výrazně nižší nárůst oproti neděli, v případě počtu mrtvých dokonce o nejnižší přírůstek od minulého úterka.

Británie k pondělku hlásí celkem 51 608 nakažených 5 373 mrtvých. Nová čísla byla zveřejněna o něco později, než bylo v posledních dnech zvykem, metoda britské vlády se ale nezměnila. Údaj o počtu nakažených je tedy platný k pondělnímu ránu, ten o obětech pak k nedělnímu podvečeru.

Laboratoře ve Spojeném království už v souvislosti s koronavirem provedly něco přes 250 tisíc testů. V neděli bylo podle ministerstva zdravotnictví v Anglii, Walesu a Skotsku prověřeno 13 069 vzorků.

Vláda minulý týden po nesplnění předchozího cíle a bouři kritiky avizovala, že do poloviny měsíce chce tempo testování vystupňovat na 25 tisíc vzorků za den.

Šíření koronaviru v Itálii zpomaluje

V Itálii zemřelo za den 636 lidí nakažených, což je o 111 více, než hlásily tamní úřady v neděli, kdy byl tento údaj nejnižší za více než dva týdny. Nakažených ale za poslední den přibylo méně než v neděli. V pondělí oznámila italská civilní ochrana 3 599 nových případů, zatímco v neděli hlásila nárůst o 4 316.

Od prvního potvrzeného případu nákazy v Itálii na konci ledna se v zemi dosud potvrdilo 132 547 nakažených koronavirem, z toho 16 523 lidí zemřelo a 22 837 lidí se už vyléčilo. Hospitalizováno je nyní v Itálii s nákazou covid-19 téměř 32 900 lidí, z toho 3 898 na jednotkách intenzivní péče.

Itálie je co do počtu úmrtí z řad nakažených koronavirem nejhůře zasaženým státem. V rámci země evidují nejvíce případů v severním regionu Lombardie, kde se dosud potvrdilo na 51 500 nakažených, což je téměř 40 procent z celkového počtu potvrzených případů.

Španělsko pokořilo hranici 10 tisíc mrtvých na COVID-19

Bělorusko: Lukašenko mluví o „koronapsychóze“

V Bělorusku je kolem 700 prokázaných případů nákazy koronavirem, 13 lidí onemocnění covid-19 podlehlo. Oznámilo to v pondělí v Minsku ministerstvo zdravotnictví. V zemi bylo provedeno 40 tisíc testů, přes padesát nemocných se z choroby zotavilo.



Bělorusko dlouho šíření nákazy zlehčovalo, prezident Alexandr Lukašenko ještě nedávno odhadoval, že země nákazu do Velikonoc zvládne. Karanténu označoval za zbytečnou a tvrdil, že žádná tragédie se nekoná. Bělorusko je jednou z posledních evropských zemí, která neuzavřela sportoviště a jiná místa masového shromažďování lidí.

V Minsku se v pondělí uskuteční nácvik květnového slavnostního pochodu vojsk minské posádky k 75. výročí konce druhé světové války. Veřejná doprava ve městě funguje normálně. Jarní školní prázdniny, které měly skončit v pátek, byly nicméně prodlouženy do konce tohoto týdne.

Lukašenko přitom ještě před několika dny varoval před „koronapsychózou“ a ostře prodloužení prázdnin odmítal. V televizi lidem radil práci na poli v traktoru či saunování. „Vidíte snad někde nějaký virus?“ pronesl také.

List Belaruski Partyzan s odvoláním na odhady vědců v pondělí napsal, že pokud by země postupovala podle „léčebných metod“ prosazovaných Lukašenkem, zemřelo by v Bělorusku na covid-19 téměř 70 tisíc lidí.