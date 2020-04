V Itálii přichází opatrná naděje, lidé však nesmí polevit v disciplíně

Jsou to už čtyři týdny, co se život v celé Itálii téměř zastavil. Italové jsou uvězněni ve svých domovech. Ale některá opatření se zpřísňují až nyní. Například obyvatelé severoitalského Benátska mají až teď přikázáno chodit do obchodů nakupovat s rouškou. A dokonce i v nejhůře postižené Lombardii platí zákaz vycházet bez roušky či šátku (který je v platnosti v Česku už dva týdny) teprve od včerejška... „Pokud nemáte roušku, stačí šátek či šála,“ upřesnil nařízení šéf regionální benátské vlády Luca Zaia.