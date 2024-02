KOMENTÁŘ: Neberte EU jen jako samozřejmost, ovlivnit ji můžete i vy

Volbou poslanců do Evropského parlamentu se účastníte největších nadnárodních voleb na světě a váš hlas je důležitý. Pro nás všechny, naši svobodu, naše práva a způsob života. Svobodné volby jsou pro nás základním kamenem demokracie, ale mnoho lidí je považuje za samozřejmost.

V posledních evropských volbách přišlo k volebním urnám pouze 29 % českých voličů. Doufám, že tentokrát se jich vyjádří více. Obzvlášť, když na našich hranicích zuří válka. Nenechte za sebe rozhodnout někoho jiného. Váš hlas je důležitý pro takovou Evropu, jakou chcete vidět.

V posledních pěti letech dosáhla EU bezprecedentních výsledků. Spojili jsme se na obranu našich hodnot a způsobu života. Učinili jsme tak v rámci solidarity. Pořídili jsme vakcíny pro všechny občany EU. Pevně podporujeme Ukrajinu, se kterou jsme zahájili jednání o vstupu do Unie, stejně jako s Moldavskem. Sbližujeme se s našimi sousedy, čímž posilujeme naši kolektivní bezpečnost. Protože víme, že společně jsme silnější, ve větším bezpečí a dosáhneme více.

Naše nová evropská legislativa o klimatu bude znamenat čistší vzduch, zdravější řeky a moře. Do roku 2050 nás učiní prvním kontinentem s nulovými emisemi uhlíku. Spolu s digitální transformací to přinese nové příležitosti, zvýší naši konkurenceschopnost a přinese hospodářský růst.

Nic z toho nebylo snadné, ale právě to dělá naše úspěchy důležitějšími. Vzepřeli jsme se nepřízni osudu a dokázali, že Evropa dovede řešit problémy, které Evropany nejvíce tíží. Problémy, které nemůže vyřešit jen jedna země sama.

Neznamená to, že je EU dokonalá. Ve skutečnosti sama sdílím zklamání z některých jejích procesů. Věřím ale, že Evropa si může počínat ještě lépe, pokud budeme pokračovat ve společném jednání. Protože ve světě, kde válka již není nemyslitelná a kde žije méně lidí v demokracii než mimo ni, se Evropa stala velmocí práv, svobod a prosperity.

Možná jsme se s našimi úspěchy za ty roky spokojili, což vedlo ke vzestupu populismu, který na složité otázky nabízí jen falešné odpovědi. Snaží se věci zjednodušovat a vytváří tak nebezpečný narativ. Takový, který ohrožuje naši demokracii zevnitř.

To je výzva, které budeme čelit v následujících týdnech před volbami do Evropského parlamentu. To je to, proč Češi musí 7. a 8. června promluvit. V sázce je mnoho. Chceme slyšet vaše hlasy. Musíte být slyšet.

Toto je poselství, které ve středu přináším do ČR a které přenáším do celé Evropy. Po volbách zamíří do Bruselu celkem 720 poslanců Evropského parlamentu, z toho 21 z vaší země. Kdo budou tito lidé a co budou prosazovat, je ve vašich rukou. To oni budou vytvářet politiky a schvalovat předpisy, které ovlivní Česko a Evropu. Je na vás, abyste rozhodli, abyste zvolili. Neberte Evropu jako samozřejmost.