Kocour Brexit neexistuje. Byl to vtip, uvedla francouzská ministryně

Příběh odstartoval článek listu Journal du Dimanche, který vycházel z facebookového příspěvku Loiseauové.

„Začala jsem říkat svému kocourovi Brexit. Každé ráno mě vzbudí mňoukáním, protože chce ven z pokoje. Když jí otevřu, zůstane nerozhodně ve dveřích. A když ji dám ven, dívá se na mě nespokojeně,“ uvedla ministryně na svém profilu.

Už v neděli odpoledne v rozhovoru na rozhlasové stanici RadioJ ale Loiseauová přiznala, že šlo o žert poukazující na neschopnost britských politiků učinit rozhodnutí o způsobu a načasování svého odchodu z Evropské unie.

„Pochopitelně je to vtip... Žádnou kočku nemám,“ řekla ministryně. Tuto informaci podle AFP potvrdili její spolupracovníci. „Myslím, že pro zvládání brexitu je nutné mít jistý smysl pro humor. Nejen pro mě, ale i pro mé spoluobčany,“ dodala později.

AFP uvádí, že Loiseauová se patrně ve svém facebookovém příspěvku inspirovala nejrůznějšími vtipnými analogiemi pro brexitový proces, které v těchto dnech kolují po sociálních sítích. Tyto popisy nevycházejí jen z problematických návyků koček, jak ukazuje nedávný tweet uživatelky Dr Emily Kate.

„Brexitová analogie: Všichni jsme jednou byli v hospodě s kamarádem, který řekne: ‚Tady to stojí za h***o, pojďme někam jinam.‘ A když odejdete, uvědomíte si, že nemá tušení, kam by se dalo jít, a tam, odkud jste odešli, už vás zpátky nepustí. Spojené království stojí u obchůdku s kebabem ve dvě hodiny ráno a hádá se o tom, kdo za to může,“ napsala uživatelka Dr Emily Kate.