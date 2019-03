Mayová žádá o odklad brexitu do 30. června, dá znovu hlasovat o dohodě s EU

V Dolní sněmovně Mayová řekla, že odchod z EU není připravena déle zdržovat. Původně měla Británie z EU odejít 29. března. Kdyby Británie odkládala brexit na delší dobu, musela by se účastnit květnových voleb do Evropského parlamentu.

„Rozvodovou“ dohodu s unií, kterou Dolní sněmovna již dvakrát odmítla, plánuje Mayová znovu předložit poslancům. Předseda dolní komory John Bercow však v pondělí odmítl, aby se v krátkém časovém sledu hlasovalo potřetí o tom samém.

Tuskův mluvčí Preben Aaman v Bruselu potvrdil, že přijali dopis Mayové se žádostí o posun termínu brexitu. O vyhovění žádosti musí rozhodnout všech zbylých 27 členských zemí EU.

Politici ostatních států EU již delší dobu uvádějí, že pro schválení britské žádosti o odklad brexitu bude muset Mayová předložit jasné zdůvodnění a vysvětlit své další kroky.

V dopise Tuskovi předsedkyně britské vlády žádá Evropskou radu, aby potvrdila „doplňující dokumenty“ dohodnuté s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem minulý týden ve Štrasburku.

Současně chce prý Mayová přijít s „dalšími domácími návrhy“, které se budou týkat takzvané irské pojistky. Tu v lednu odmítli britští poslanci, ale Brusel o ní teď už nehodlá opět jednat.

Pojistka zajišťuje zachování otevřených hranic mezi Irskem coby členem EU a Severním Irskem, které je součástí Spojeného království. Britští zastánci brexitu v ní vidí nástroj, jak udržet Londýn připoutaný k EU. Mayová měla proto podle parlamentu vyjednat neupřesněné jiné řešení.



Podle středečních komentářů v britských médiích by mohli poslanci o podmínkách brexitu znovu hlasovat příští týden. Předtím se budou britskou žádostí o odklad zabývat na summitu lídři členských zemí EU, kteří musí krok jednomyslně schválit.



Evropská komise nesouhlasí se setrváním Británie v unii do konce června, uvedla agentura Reuters s odvoláním na analýzu představitelů unijních institucí.

Podle komise přichází v úvahu jen krátký odklad brexitu nejvýše do 23. května. Delší prodloužení vyjednávacího období je možné jen pokud by s ním byla spojena účast Británie v květnových volbách do Evropského parlamentu.