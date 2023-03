Kimova dcera si oblékla bundu za desetitisíce, zatímco obyvatelé KLDR hladoví

Dívka, jíž je podle odhadů asi deset až dvanáct let, se v minulém týdnu objevila po boku svého otce na testu rakety Hwasong-17, která je schopna doletět na americkou pevninu. „Raketu jsme odpálili, abychom demonstrovali tvrdý postoj vůči armádním cvičením USA a Jižní Koreje,“ uvedl režim.

Severokorejská televize diktátorovu dceru na události zachytila v černé prošívané bundě s kapucí. Outfit okamžitě zaujal jihokorejská média, která dospěla k závěru, že jde o kousek z kolekce francouzského módního domu Christian Dior. Ačkoli nelze s jistotou říci, jestli je bunda pravá, nebo zda jde o napodobeninu, v chudé zemi, jež je podle humanitárních organizací na pokraji hladomoru, jde o odvážnou volbu.

Značka dětskou bundu na svém webu prodává v přepočtu za 62 tisíc korun. „Péřová bunda s kapucí je poctou dědictví domu s ikonickým prošíváním,“ stojí na stránkách. Dior na žádosti o komentář v souvislosti s modelem dcery severokorejského diktátora nereagoval.

Luxusní bunda není prvním nahlédnutím do stylu života, v jakém Ču-e vyrůstá. Severokorejská média v únoru představila jejího bílého koně, kterého ukázali na vojenské přehlídce v metropoli Pchjongjangu. Prezentovala ho coby „nejoblíbenějšího koně Kimovy milované dcery“.

Kimova dcera si zřejmě oblékla bundu luxusní značky:

Severokorejský vůdce Kim Čong-un s dcerou přihlíží odpálení mezikontinentální balistické rakety Hwasong-17 z letiště v Pchjongjangu. (16. března 2023)

Soulská tajná služba NIS v březnu s odkazem na své zdroje uvedla, že Ču-e je nadanou jezdkyní, která se ve volném čase ráda věnuje také lyžování a plavání. „Zdá se, že Kimova dcera nikdy nenavštěvovala běžnou školu a je vzdělávána doma. Máme informace, že Kim je velmi spokojen s tím, jak jeho dcera umí jezdit na koni,“ uvedla NIS.

Ču-e je podle ní druhým ze tří dětí severokorejského diktátora a jeho manželky Ri Sol-ču. Dívka má staršího bratra a mladšího sourozence, jehož pohlaví není známo. „Kimův nejstarší syn nebyl nikdy viděn na veřejnosti. Neexistují ale žádné informace, které by potvrzovaly spekulace, že trpí duševním nebo tělesným postižením,“ dodali jihokorejští zpravodajci.

Zálibu v luxusu má i Kimova manželka

Deník The Washington Post (WP) podotýká, že zálibou v luxusním zboží je známa i Kimova choť. Ri Sol-ču se v minulosti objevila na fotografiích s kabelkami, které vypadají přesně jako ty od značek Chanel nebo Dior. Okázalá spotřeba je přitom v rozporu se severokorejskou socialistickou ideologií. Dovoz takového zboží do KLDR navíc zakazují mezinárodní sankce, členové severokorejské elity je ale podle expertů obcházejí.

„Lidé zvenčí si myslí, že severokorejská móda je fádní a zastaralá, ale severokorejská elita jde s novými trendy. Posílají si fotografie oblečení a nakupují v buticích v Pchjongjangu,“ řekla WP Joung Eun-lee z Korejského institutu pro národní sjednocení v Soulu.

Životní styl klanu Kimů ostře kontrastuje se zhoršující se potravinovou krizí, které čelí běžní lidé. Jihokorejská média v polovině února uvedla, že KLDR snížila potravinové příděly svým vojákům. To by bylo poprvé od roku 2000. V lednu americká analytická skupina 38 North uvedla, že zásobování potravinami v KLDR je na nejhorší úrovni od 90. let, kdy byl v zemi hladomor.

Severní Korea nedostatku potravin v posledních desetiletích čelila opakovaně. Zásobování potravinami velmi ovlivňují přírodní živly a meteorologické faktory, které mají dopad na úroveň sklizně. Izolovaná země rovněž podléhá přísným mezinárodním sankcím kvůli svému raketovému a jadernému zbrojnímu programu.