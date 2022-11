Nejmilovanější. Kim se opět ukázal s dcerou. Je to následnice, míní analytici

Dcera, která je pravděpodobně Kimovým druhým dítětem, se jmenuje Ju Ae. Diktátor ji poprvé představil veřejnosti minulý víkend. Fotografie, na nichž dívka v bílém kabátě sleduje odpálení mezikontinentální balistické rakety, přinesla státní média.

V neděli se o druhorozené dceři severokorejského vůdce oficiální tisková agentura Korea Central News Agency (KCNA) zmínila podruhé a uvedla, že se s Kimem vyfotografovala ve skupině s vědci, úředníky a dalšími osobami, které se podílely na zkušebním odpálení mezikontinentální balistické střely (ICBM) Hwasong-17.

Oficiální tisková agentura Ju Ae označila za Kimovo „nejmilovanější“ a „vzácné“ dítě. Fotografie zveřejněné státními médii ukazují dceru v dlouhém černém kabátě, jak drží svého otce za ruku. Dcera působila dospělejším dojmem než při svém odhalení před týdnem. Její matka Ri Sol Ju v neděli na žádné z fotografií vidět nebyla.

Některé fotografie ukazují dvojici stojící uprostřed řady uniformovaných vojáků před mohutnou raketou na vrcholu odpalovacího vozu. Jiné zachycují Kimovu dceru, když tleská, potřásá si rukou s vojákem nebo hovoří se svým otcem, zatímco lidé v pozadí jásají.

Kimova nástupkyně

„Fotografie jsou jistě zarážející – Kim Ju Ae stojící po boku svého otce, zatímco ji oslavují technici a vědci, kteří se podíleli na posledním startu rakety. To podporuje myšlenku, že se jedná o potenciální nástupkyni,“ míní Ankit Panda, expert na mezinárodní záležitosti z organizace Carnegie Endowment for International Peace.

„Státní média zdůrazňující lásku jejího otce k ní. Tento fakt spekulace o následnictví podtrhuje. A především: obě její první veřejná vystoupení se odehrála v souvislosti se strategickými jadernými zbraněmi – korunními klenoty severokorejského národního obranného potenciálu. To mi nepřipadá jako náhoda,“ říká Panda.

Po prvním veřejném vystoupení jihokorejská špionážní služba sdělila zákonodárcům, že podle odhadu je dívka na snímku Kimovým druhým dítětem. Národní zpravodajská služba uvedla, že její vzhled odpovídá informacím, že je vyšší a větší než ostatní dívky stejného věku. Uvedla také, že její odhalení zřejmě odráží Kimovo odhodlání chránit bezpečnost budoucích generací Severní Koreje tváří v tvář roztržce se Spojenými státy.

Jihokorejská média již dříve spekulovala, že Kim má tři děti – narozené v letech 2010, 2013 a 2017 – a že první dítě je syn, zatímco třetí je dcera.

Ju Ae je s velkou pravděpodobností dítě, které během své cesty do Pchjongjangu v roce 2013 zmínil basketbalista Dennis Rodman. Po této návštěvě Rodman britskému listu The Guardian řekl, že se severokorejským vůdcem a jeho rodinou strávil „odpočinkový čas u moře“. Kim tehdy údajně v náručí držel právě malou dceru, kterou měla být Kim Ju Ae.

O dalších dvou údajných Kimových dětech se Severní Korea nezmiňuje. Spekulace, že jeho nejstarším dítětem je syn, však vedou některé odborníky k otázce, jak se dcera může stát Kimovým nástupcem vzhledem k hluboce patriarchálnímu charakteru severokorejské společnosti.

Kim je členem třetí generace rodiny, která řídí Severní Koreu již více než sedm desetiletí. Jeho otec a dědeček postupně zemi vládli, než koncem roku 2011 zdědil moc.

Dědic jako hrozba zbytku světa

„Bylo nám řečeno, že Kim má děti tři, a to včetně syna. Pokud je to pravda a pokud předpokládáme, že mužský potomek, který zatím nebyl odhalen, bude dědicem, je Ju Ae z hlediska nástupnictví skutečně Kimovým nejcennějším dítětem?“ ptá se Soo Kimová, bezpečnostní analytička kalifornské společnosti RAND Corporation. „Myslím, že je příliš brzy na to, abychom vyvozovali nějaké závěry,“ dodává.

Podle Kimové se Kim Čong-un může domnívat, že odhalení Ju Ae je účinným rozptýlením pozornosti. „Podívaná na Ju Ae zřejmě zastíní sílící vážnost severokorejské jaderné a raketové hrozby,“ míní analytička. Dodává, že předváděním své dcery chce Kim Čong-un svému lidu možná také sdělit, že jaderné zbraně jsou jedinou zárukou budoucnosti země.

V komentářích, které v neděli zveřejnila státní média, Kim označil raketu Hwasong-17 za „nejsilnější strategickou zbraň na světě“ a uvedl, že konečným cílem jeho země je vlastnit „nejmocnější strategickou sílu na světě“.

„Kim možná dává ostatním severokorejským elitám najevo, že svou dceru připravuje na vedení země,“ říká Leif-Eric Easley, profesor na univerzitě Ewha v Soulu. „Dát jí tak brzký a veřejný start je neobvyklé, ale odráží to historický a politický význam, který Kim přikládá jaderné střele, jež může dosáhnout Spojených států,“ dodává.

Analytik Čcheong Seong-čchang ze soukromého Sedžongova institutu v Jižní Koreji uvádí, že Kim Čong-un nemůže svého syna učinit nástupcem, pokud si myslí, že mu chybí vůdčí schopnosti. Čcheong se domnívá, že Kim se takto může bránit budoucímu možnému odporu veřejnosti kvůli tomu, že si za vůdce čtvrté generace vybral dceru. Proto společnost s dítětem seznamuje tak brzy.

„Když má král mnoho dětí, je pro něj přirozené, aby se jeho nejoblíbenější dítě stalo jeho nástupcem,“ říká Čcheong. „Očekává se, že Kim Ju Ae se bude příležitostně objevovat na Kim Čong-unových veřejných akcích a absolvuje nástupnický výcvik.“

Odhalení diktátorovy dcery Ju Ae bylo pro zahraniční experty velkým překvapením, protože Kim Čong-un i jeho otec Kim Čong-il byli vůbec poprvé zmíněni v depeších státních médií až po dovršení dospělosti. Čcheong však uvádí, že Kim Čong-il zmínil Kim Čong-una už v jeho osmi letech.

Skutečnost, že jihokorejská špionážní agentura uvedla, že Ju Ae je přibližně 10 let, přestože se údajně narodila v roce 2013, by mohla souviset s věkovým systémem země, který obvykle uvádí věk lidí o jeden nebo dva roky vyšší.