Dynastie přetrvá, naznačuje Kim ukazováním dcery. Nemusí ale být nástupcem

Národní zpravodajská služba (NZS) informovala poslance o svých zjištěních za zavřenými dveřmi. Severokorejský diktátor podle ní bere na testy raket a další akce svou dceru, aby předvedl své „silné odhodlání pro dědičnou posloupnost“, prozradil novinářům zákonodárce Joo Sang-bum, který se účastnil briefingu.

Podle zpravodajců ale není nezbytně dané, že Ču-e nahradí svého otce v čele KLDR, dodal podle agentury AP poslanec. Neupřesnil, co NSZ k takovému hodnocení vede.

V přísně patriarchální severokorejské společnosti se muži přisuzuje mnohem větší váha než ženě, bylo by proto krajně nezvyklé, kdyby se na nejvyšší pozici objevila žena. Ze stejného důvodu někteří analytici vyjádřili silné pochybnosti o tom, že by Kim Čong-una nahradila v případě smrti jeho sestra Kim Jo-čong.

Jihokorejci se domnívají, že severokorejský vůdce má tři děti, narozené v letech 2010, 2013 a 2017. První dítě je údajně syn, zřejmě z nemanželského svazku, třetí dcera. Zřejmě desetiletá Ču-e má být prostředním dítětem.

Severokorejská média o dalších dětech mlčí. O dceři Kim Čong-una poprvé tisk informoval až ve chvíli, kdy se Ču-e procházela po boku hrdého otce na odpališti raket v listopadu. Že má severokorejský vůdce dceru, ale již dříve světu prozradil bývalý basketbalista Dennis Rodman, který ji podle svých slov držel v náručí.

Kim-Čong-un se s dívkou objevil poté ještě dvakrát. Severokorejská média o ní psala jako „nejmilovanější“ nebo „nejvzácnější“ dceři. Spekulace, že Kim Čong-un v ní vidí svého nástupce, vyvolala i skutečnost, že provázela severokorejského lídra na pro režim klíčových testech raket.

Podle bezpečnostní analytičky kalifornské společnosti RAND Corporation Soo Kimové představení roztomilé dívky mohlo mít za účel odvést pozornost od testů. Pozornost se upřela právě na otázku nástupnictví, zatímco zastínila tak „sílící vážnost“ severokorejské jaderné a raketové hrozby.

Ochrana před pohybnostmi

Další experti ale se domnívají, že Kim jen chce připravit veřejnost na možnou budoucí tvář režimu a vyvarovat se scénáři, který provázel jeho nástup k moci. Jeho otec i dědeček představili své nástupce, až poté, co dosáhli dospělosti a byli severokorejskému publiku prakticky neznámí.

Kim Čon-un nastoupil do křesla vládce KLDR poté, co jeho otec Kim Čong-il zemřel. Ve svém mladém věku se setkával s pochybnostmi, zda je schopen udržet kontrolu dynastie Kimů nad režimem a samotný režim při životě. Trvalo roky, než si prostřednictvím krvavých čistek, jimž padl za oběť i jeho vlivný strýc, zajistil naprostou mocenskou kontrolu, připomíná list The New York Times.

Předčasným zveřejněním chce Kim Čong-un „poskytnout nástupci dostatek času na přípravu,“ myslí si Čong Song-čang z Sejong Institute. „Chce, aby se jeho nástupce vyhnul uspěchanému, rychlému nástupnictví doma a skepsi vnějšího světa, kterými musel projít,“​ dodává.

Podle bývalého severokorejského diplomata Ta Jong-hoa, který nyní působí v jihokorejském parlamentu, se svět dozví, komu Kim předá dynastickou vládu nad KLDR až ve chvíli, kdy severokorejská propaganda o daném jedinci začne psát jako o božstvu. Přesně tak to bylo v případě Kim Čong-una.

„Je předčasné usuzovat, že se stane nástupkyní,“ říká o Ču-e jiný severokorejský přeběhlík a šéf World Institute for North Korea Studies Ahn Čan-il. „Zvláště pokud má její otec syna.“