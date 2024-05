Kim posiluje svůj kult. Jeho portrét se poprvé objevil vedle jeho předchůdců

Portrét severokorejského diktátora Kim Čong-una se objevil na budově v Pchjongjangu vedle portrétů jeho dvou předchůdců. Experti upozorňují, že je to poprvé, co podobizna současného vůdce KLDR na veřejné budově doplnila portréty jeho zesnulého otce a dědečka. Zřejmě to vypovídá o Kimově snaze upevnit svůj status.