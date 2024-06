Putin by KLDR mohl navštívit už tento týden, naznačuje vyklizené letiště

Ruský diktátor Vladimir Putin by mohl už tento týden navštívit KLDR. Vyplývá to ze zprávy NK News založené na satelitních snímcích, na nichž jsou veškerá letadla odklizena z letištní plochy v metropoli Pchjongjangu. Podle servisu, jenž se specializuje na analýzu severokorejského režimu, je to neobvyklé a naznačuje to návštěvu vysoce postaveného zahraničního politika.