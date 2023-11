Vražda v Dallasu ho proměnila v prezidenta. Jackie při přísaze skryla krev

Zdvižená pravice v tradičním gestu prezidentského slibu je jeden z mála prvků, který upomínal na tradiční ceremoniál uvedení nového šéfa Bílého domu do úřadu. Jmenování viceprezidenta Lyndona B. Johnsona 36. prezidentem USA bylo jinak zvláštní svými okolnostmi i místem, kde se odehrávalo. Došlo k němu po náhlém útoku na dosavadní hlavu Spojených států. A na palubě prezidentského vládního letounu.

Uvnitř Air Force One na letišti v Dallasu se tísnilo 27 lidí, kteří napjatě přihlíželi převzetí moci poté, co dosavadní prezident John F. Kennedy na následky atentátu zemřel. Nepohodlí přítomných ještě umocňovalo to, že z technických důvodů nebyla zapnutá klimatizace. A průběh inaugurace narušoval hluk čtyř startujících proudových motorů.

V centru slavné fotky je Johnson, spolu s ním jí ale dominují i tři ženy. Po jeho pravici stojí nová první dáma Lady Bird Johnsonová. Po levici čerstvá vdova Jacqueline Kennedyová. A před Johnsonem texaská federální soudkyně Sarah T. Hughesová, první žena v historii, která dohlížela na přísahu amerického prezidenta.

Johnsonovy inaugurace se účastnili i tři texaští kongresmani, agent pověřený ochranou Kennedyho, Johnsonovi poradci či vedoucí dallaské policie. A mnozí členové Kennedyho týmu. Johnson osobně chtěl, aby byli přítomni a při aranžování fotky myslel na to, aby byli vidět. Chtěl tak ukázat kontinuitu mezi administrativou tragicky zesnulého předchůdce a tou jeho.

Vdova po zavražděném prezidentovi přijela na letiště později a myslela si, že prezidentský letoun už odletěl. Johnson na ní ale čekal. Chtěl, aby byla přítomna jeho přísaze. Souhlasila. Rozuměla řeči symbolů.

Johnsonová své předchůdkyni nabídla, ať si si vezme nové oblečení. Kennedyová to odmítla. „Chci, aby viděli, co udělali mému Jackovi,“ řekla Johnsonové. Na fotce ale nakonec stála tak, že krev na jejích šatech nebyla vidět.

„Celý národ truchlí pro tvého muže,“ řekl Johnson Kennedyové po konci inaugurace. Devět minut poté se letoun vznesl a zamířil do Washingtonu.

„Technicky vzato se Johnson stal prezidentem ve chvíli, kdy Kennedy zemřel,“ napsal následující týden magazín Time. „Ale při tomto obřadu si prezident Johnson zřejmě poprvé uvědomil, že předání odpovědnosti je skutečné.“

Speciální prezidentské inaugurace V USA proběhlo celkem devět mimořádných inaugurací, během kterých přešla moc na viceprezidenta. V osmi případech to bylo kvůli smrti šéfa Bílého domu. Precedent nastavil John Tyler po smrti Williama Henryho Harrisona v roce 1841. Prezidentský úřad přešel po přirozeném úmrtí též na Millarda Fillmorea a Harryho S. Trumana. Ve čtyřech případech viceprezidenti se ujali prezidentských funkcí po úspěšných atentátech. Andrew Johnson nastoupil po vraždě Abrahama Lincolna, Chester A. Arthur po atentátu na Jamese A. Garfielda, Theodore Roosevelt po zabití Williama McKinleyho a Lyndon B. Johnson po zabití Johna F. Kennedyho. Zcela jedinečným případem je prezidentský nástup Geralda Forda, k němuž došlo poté, co jako jediný šéf Bílého domu v historii rezignoval Richard Nixon.

Svědci byli ohromeni změnou, která u Johnsona nastala v okamžiku, kdy musel převzít moc. Jako viceprezident byl považován za tápajícího muže vyznačujícího se neklidnými pohyby, nyní to bylo pryč.

„Už v tom okamžiku se v něm objevilo nové chování. Vypadal vážněji. Ať už cítil jakékoliv emoce či vášně, podřídil je přísné disciplíně,“ vzpomínal prezidentův mediální poradce Jack Valenti. „Byl to zvláštním způsobem jiný člověk, ne ten, kterého jsem znal.“

Že jeho život už nebude už nikdy stejný, si uvědomoval i sám Johnson. „Když jsem vešel, všichni vstali,“ napsal Johnson ve svých pamětech. „Uvědomil jsem si, že už nic nebude jako dřív. Pro staré přátele, kteří mi nikdy neřekli jinak než Lyndon, jsem teď byl ‚pan prezident‘.“ Bylo to podle něj „děsivá a znepokojující perspektiva“.

Na fotografa málem stříleli

Tím, kdo přišel s návrhem, aby manželka zesnulého prezidenta skrývala svůj krvavý šat, byl autor ikonické fotky Cecil Stoughton, vrchní Kennedyho portrétista. Právě administrativa druhého nejmladšího prezidenta USA poprvé oficiálně zřídila funkci fotografa Bílého domu. Kennedymu se zalíbily snímky, jež Stoughton pořídil na prezidentské inauguraci, a vybral jej do nové pozice.

V osudný den Stoughton jel v prezidentském konvoji. Řidič auta, ve kterém se vezl, ihned po výstřelu zamířil do Parkland Memorial Hospital, kam prezidenta odvezli a kde vydechl naposledy. Při čekání před operačním sálem Stoughton zahlédl odcházet viceprezidenta i s jeho ženou. Jednoho činitele se zeptal, kam jdou.

„Prezident jede do Washingtonu,“ odpověděl. Stoughtonovi bylo jasné, že došlo k klíčové změně v nejvyšších patrech americké politiky – a že on musí být u toho. „Tak i já,“ odpověděl pohotově.

Na letiště Love Field ho odvezl voják. Později se dozvěděl, že když hlídkující policisté viděli vozidlo řítící se k prezidentskému Air Force One, v obavě z dalšího možného útoku na vrchní představitele státu na něj málem vystřelili.

Naštěstí se tak nestalo a Stoughton stihl letadlo ještě před tím, než se odlepilo ze země. Na palubě byl jediným fotografem.

„Byl pod obrovským tlakem,“ uvedl jeho syn Jamie Stoughton. „Kdyby jeho foťák selhal, kdoví, co by se stalo. Byl to jediný důkaz, že Johnson složil přísahu.“

Fotka se málem nepodařila. Stoughton musel vyměnit barevný film za černobílý, protože jen ten byly zpravodajské agentury schopny rychle zpracovat. Když tak učinil, ke svému zděšení zjistit, že se mu zasekla závěrka fotoaparátu. Nakonec ale všechny potíže překonal a nafotil dvacet snímků.

Autor jediné fotky Monroe s Kennedym

Stoughton získal ostruhy na poli válečné fotografie během druhé světové války. Po jejím konci se vydal do Hollywoodu studovat proces pořizování filmových fotek. Jeho vedoucím byl Ronald Reagan, jenž mu – věren svému proslulému humoru – už jako prezident USA pogratulovat k tomu, že se dostal do Bílého domu jako první.

Než se ale do sídla amerických prezidentů dostal, Stoughton dále působil v armádě, kde mimo jiné zdokumentoval propuštění vojína 53310761 – Elvise Presleyho. Při práci pro Kennedyho fotil kromě cizích státníků i sbor padesáti jeptišek.

Pořídil též jedinou známou společnou fotografii Marilyn Monroe s Kennedym, jejím údajným milencem. Na snímku vzniklém během proslulé oslavy prezidentových narozenin, kde zpívala Happy Birthday, je ve společnosti Kennedyho mladšího bratra a ministra spravedlnosti USA Roberta, s nímž údajně též měla poměr. Fotka pronikla na veřejnost až v roce 2010, po smrti Stoughtona.

„Neexistuje žádná jiná známá fotografie Bobbyho s Marilyn nebo JFK s Marilyn, a není to proto, že by spolu nikdy nebyli vyfotografováni,“ uvedl filmař Keya Morgan, jenž od Stoughtona jediný originální výtisk odkoupil, když připravoval dokument o slavné herečce. „Ve skutečnosti spolu byli vyfotografováni mnohokrát, ale tajná služba a FBI každou fotografii zabavily.“

Tuto jedinou fotku agenti přehlédli, protože byla zrovna v sušičce. Morgan prodala devět kopií snímku podepsaných fotografem na veřejné aukci, desátou obdržel „král popu“ a velký fanoušek Monroe Michael Jackson.

Byl to právě Stoughton, který podle Morgana pověděl první dámě, že Monroe se oslavy zúčastní. „Srát na Jacka,“ údajně odvětila Kennedyová, jež na večírek nepřišla.

Fotograf Bílého domu sice dokumentoval oficiální události, zvláštní slabost ale měl pro pořizování záznamů uvolněného Kennedyho v rodinném kruhu, hrajícího si s dětmi a s jeho ikonickou manželkou. Během tříletého funkčního období mladého prezidenta pořídil více než 8 000 takových snímků a založil tak počátek praxe, kdy se hlavy států prezentují jako muži od rodiny, podotýká list The Guardian.

Ve službách Johnsona zůstal do roku 1965, poté působil jako hlavní fotograf Správy národních parků. Zemřel v listopadu 2008, ve věku osmaosmdesáti let. Do poslední chvíle se živě zajímal o politiku. Před svým skonem využil floridské možnosti předčasných voleb a odevzdal hlas Baracku Obamovi.