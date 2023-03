Práskl výstřel, cvakla spoušť. Vraždu Oswalda vyfotil na setinu přesně

Detektiv Leavelle toho už zažil hodně. Přežil japonský útok na Pearl Harbor, za bojů v Pacifiku se málem utopil, když spadl z lodního žebříku do oceánu. Také během třinácti let u policie viděl víc než dost. Ale s tím, co se kolem něj dělo nyní, se to nedalo srovnávat.

Psal se 24. listopad 1963 a veterán dallaské mordparty se ocitl v oku hurikánu, který se v texaské metropoli rozpoutal po vraždě prezidenta. John Fitzgerald Kennedy byl dva dny po smrti a truchlící Amerika se ptala, proč musel zemřít a kdo zmáčkl spoušť.

Leavelle dostal za úkol eskortovat do okresního vězení muže, který byl z atentátu podezřelý. Dobře věděl, že Lee Harvey Oswald je nejvíc nenáviděný muž v Americe a potenciální terč. Než o hlavu menšího mladíka odvedl do garáže pod policejní stanicí, krátce si s ním promluvil.

„Hele, Lee, pokud na tebe někdo začne střílet, doufám, že v tom bude stejně dobrý jako ty,“ řekl detektiv v bílém stetsonu někdejšímu mariňákovi se sympatiemi ke komunismu, který podle pozdějšího vyšetřování prezidenta trefil ze staré opakovací pušky jednou do krku a jednou do hlavy.

„Nebuďte melodramatický,“ odpověděl mu Oswald, jenž obvinění z vraždy vytrvale popíral. Pak si ho Leavelle připoutal želízky k zápěstí a vyšel s ním do garáže, kde ho měl naložit do pancéřovaného auta. Bylo 11:21 a na Oswalda už čekaly zástupy novinářů.

Mezi nimi číhal Jack Ruby. Pro policisty známá firma: majitel nočního klubu a cholerický chlapík, o kterém se říkalo, že má vazby na chicagskou mafii. Policisté byli v jeho podniku jako doma, vždy se tam dočkali pití zadarmo a občas i dámské společnosti. Teď se ale Ruby choval divně. Nechtěl tužit pouta s policejním sborem, přišel vraždit.

„Koutkem oka jsem viděl, že má u boku pistoli. Trhl jsem Oswaldem, abych ho dostal za sebe. Držel jsem ho za pás. Ale jediné, co se mi povedlo, bylo to, že jsem ho pootočil, takže kulka ho nezasáhla přímo do hrudi, ale čtyři palce nalevo od pupku a dva palce nad něj,“ vzpomínal o mnoho let později pro The New York Times Leavelle.

„Jacku, ty zku*vysyne!“ vykřikl další policista a pohotově sevřel bubínek Rubyho revolveru Colt Cobra. Už bylo pozdě. O hodinu a půl později Lee Harvey Oswald zemřel – ve stejné nemocnici, kde byl o dva dny dříve prohlášen za mrtvého John Fitzgerald Kennedy.

Bez filmu

Vražda 35. prezidenta Spojených států amerických patří mezi největší traumata americké historie a čin Jacka Rubyho notně přispěl k tomu, že okolnosti atentátu jsou dodnes vděčným tématem konspiračních teorií.

Nechala prezidenta zabít CIA? Mafie? KGB? Lyndon Johnson? Fidel Castro? Byl Lee Harvey Oswald obětním beránkem, kterého bylo potřeba rychle zlikvidovat? Je jen náhoda, že Ruby umřel ve vězení na rakovinu jen čtyři roky po jeho vraždě? Spekulace nezastavilo ani oficiální vyšetřování, které došlo k závěru, že Oswald konal sám – a stejně tak jeho vrah.

Fotograf Bob Jackson, autor slavného snímku vraždy Lee Harvey Oswalda (28. října 1999)

Všichni se nicméně shodnou na tom, že obrázky z listopadu 1963 se staly nedílnou součástí americké ikonografie. Jednu z nejdůležitějších fotek pořídil Bob Jackson, devětadvacetiletý fotograf deníku Dallas Times Herald. Zpočátku to přitom vypadalo, že se mu smůla lepí na paty a nejdůležitější fotky z Kennedyho návštěvy texaské metropole mu uniknou.

Byl mezi fotografy, kteří Kennedyho a jeho ženu Jackie čekali na letišti Love Field. Když prezidentský pád s texaským guvernérem Connallym a jeho ženou nasedl do otevřené limuzíny a vydal se do centra města, Jackson je následoval v koloně automobilů. Seděl na zadním opěradle kabrioletu a dokumentoval jásající davy.

„Mým úkolem bylo fotit všechno podél slavnostní trasy, která měla z letiště do centra asi pět mil,“ vzpomínal loni pro televizi KRDO. Na smluveném místě v centru na něj čekal kolega z novin, který od něj převzal film. Měl s ním zaběhnout do redakce, aby fotky byly co nejdřív připravené do tisku.

Jackson si pomyslel, že to je hloupost – prezident přece právě dorazil a on určitě ještě pořídí daleko lepší fotky. Ale pokyny dodržel. Vyndal film, strčil ho do obálky a hodil ji poslíčkovi. Zafoukal vítr. Obálka ulétla a kluk z novin se za ní začal honit. Všichni se smáli.

„A pak, když jsme zabočili za roh, jsme uslyšeli výstřely. První, pak chvíli nic, pak další dva s menším rozestupem,“ vzpomínal Jackson. Pohlédl nahoru a v okně knihovny spatřil pušku. Jenže... ve fotoaparátu neměl film a než stačil založit nový, puška zmizela. Byl jedním z mála lidí, kteří později dosvědčili, že z knihovny někdo střílel. Zachytit vraha při činu se ovšem nikomu nepodařilo.

V tu chvíli na Daley Plaza, kde Kennedyho zasáhly dvě střely, propuklo peklo. Limuzína s krvácejícím prezidentem zrychlila, vyděšení lidé na trávníku začali křičet. Bob Jackson však udělal další chybu: utekl. „Měl jsem zůstat v autě a jet do nemocnice. Měl jsem zůstat na místě a fotit tváře lidí. Jenže já jsem to podělal,“ sypal si nedávno v rozhovoru pro Denver Post popel na hlavu.

Druhá šance

Po chvíli se vzpamatoval, ale to už bylo pozdě. Nejdůležitější momenty osudového pátku mu unikly. K nemocnici s umírajícím prezidentem ho nepustili. O dva dny později mu ovšem šéf dal šanci chybu napravit: měl počkat na policejní stanici a vyfotit muže, který byl v den atentátu zatčen za vraždu policisty J. D. Tippita. Policie měla podezření, že krátce před tím zastřelil prezidenta.

„Vzpomínám si, že jsem si pomyslel: ‚Budu u toho týpka jako první. Budu mít šanci ho vyfotit. Co když se na druhou stranu města nikdy nedostane?‘ Tou dobou se už totiž objevovaly výhrůžky,“ vzpomínal Jackson na chvíle, kdy v podzemí policejní stanice čekal na Oswalda a snažil se mezi ostatními fotografy vydobýt co nejlepší místo.

Šéf mu sice na poslední chvíli vzkázal, že se má na převoz podezřelého vykašlat a jet fotit tiskovou konferenci guvernérovy ženy, Jackson ale neposlechl. „Nemohl jsem tomu uvěřit. Byla to moje šance vyfotit prezidentova vraha. Nedávalo smysl odjíždět, když se tam přetlačovala konkurence,“ vysvětluje.

Místo činu. Mapa policejní stanice v Dallasu, kde 24. listopadu 1963 Jack Ruby zastřelil Lee Harvey Oswalda

Pak policisté na novináře houkli, že podezřelý je na cestě. Jackson si pečlivě vybral místo, aby nebyl moc blízko a do záběru mu nemohlo vjet auto. Předem zaostřil na vzdálenost jedenácti stop, tedy něco přes tři metry. Přesvědčil se, že foťák je natažený a blesk nabitý. Přiložil oko k hledáčku...

Dveře výtahu se otevřely a do garáže vyšel Lee Harvey Oswald připoutaný k detektivovi v bílém stetsonu. „Šli směrem ke mně. A pak najednou přede mě někdo zprava vykročil. Dva rychlé kroky. Vystřelil a já zmáčkl spoušť. Úplně ve stejnou chvíli. Perfektně to vyšlo. Lépe bych to nenaplánoval... Prostě jsem chtěl udělat fotku dříve, než mi ten chlápek vleze do záběru,“ popisoval Jackson.

V garáži propukl zmatek. Umírajícího Oswalda naložili do sanitky, Rubyho na místě zatkli. Jeden z policistů se Jacksonovi pokusil vytrhnout aparát z rukou, ten se ale nedal. Když se o pár hodin dostal do redakce, editoři si právě závistivě prohlíželi snímek, který na místě činu pořídil fotograf konkurenčního listu.

Ta druhá fotka. Vražda Lee Harvey Oswalda na fotografii, kterou pořídil fotograf deníku The Dallas Morning News Jack Beers.

Byl na něm Jack Ruby s revolverem v ruce, těsně před výstřelem. „Máš něco aspoň tak dobré jako tohle?“ zeptal se šéf Jacksona. Ten okamžitě zapadl do temné komory a začal vyvolávat negativ. Věděl, že snímek bude ostrý, bál se však, zda trefil ten správný moment.

Ve chvíli, kdy ještě mokrý negativ zvedl proti světlu, věděl, že jeho fotka vstoupí do historie. Přestože spoušť stiskl o pouhou šedesátinu sekundy po fotografovi z konkurenčních novin, jeho snímek byl daleko lepší, dramatičtější, lépe komponovaný.

Lee Harvey Oswald, oči zavřené, ústa navždy zmražená ve smrtelném výkřiku. Detektiv Leavele se lehce odklání, ústa zaťatá, obočí nevěřícně sevřené. Jack Ruby otočený zády k fotografovi s revolverem v pravé ruce provádí výpad proti své oběti... Lépe to vyfotit nešlo.

„Oswald zavražděn při převozu do vězení.“ Fotografie Boba Jacksona se objevila na titulních stránkách amerických novin.

„Jaké to je vyhrát Pulitzera?“ plácali hned po zádech šťastného fotografa kolegové, když jim přinesl ukázat negativ. Měli pravdu: Bob Jackson o rok později nejprestižnější novinářskou cenu skutečně získal a dokázal, že i v nastupující éře televizního zpravodajství má fotografie nezpochybnitelnou sílu.

Díky zlomku sekundy, který před šedesáti lety přesně trefil v garáži dallaské policejní stanice, si zajistil místo v učebnicích fotografie. Slavný snímek mu visí doma v obýváku, originál negativu má schovaný v bance. Šéf mu ho prý daroval s přáním, aby na něm vydělal pokud možno co nejvíc peněz.

Reportéři se ho stále ptají, jak je možné, že se Jack Ruby dostal tak blízko k Oswaldovi, a co si myslí o konspiračních teorií kolem atentátu na Kennedyho. Jackson trpělivě odpovídá, že Oswald jednal sám a Jack Ruby se nejspíš považoval za hrdinu, který prezidentovu smrt pomstí.

„Každý fotograf chce pořídit aspoň jednu fotku, která má skutečný význam. Mrzí mě, co se tehdy v Dallasu stalo. Ale jsem rád, že jsem byl u toho a ten historický moment v čase zachytil,“ vzpomíná Bob Jackson.