Kartágo hoří! V dnešním Tunisku pokračuje slavná kapitola školního dějepisu

Válka Kartága s Římem je populární kapitola v dějepisu. Všichni to znají. Hanibal šel přes Alpy se slony, postupně proběhly tři punské války. Dostaly se i do popkultury. Rocker Jiří Schelinger, autor Holubího domu, složil hit „Kartágo“. „Kartágo hoří, nemáš se už kam vrátit domů,“ zpívá se tam. Když tatínkové ve filmu „S tebou mě baví svět“ zavolají na chalupě do patra, odkud se ozývá řev dětí, co se to tam proboha děje, ozve se: „Punská válka!“