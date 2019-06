Město nezkrotné Angeliky. Sidi Bou Said milují intelektuálové i umělci

Může se hodit Do Sidi Bou Said se z hlavního města Tunisu nejjednodušeji dostanete vlakem. Zvýhodněný zpáteční lístek z hlavního města vás přijde přibližně na 40 korun. Chtějte lístek do Sidi Bou Said „aller et retour“. Cesta trvá pouhých dvacet minut. V městečku navštivte bývalý palác barona d´Erlanger přeměněný na muzeum. Ze vznešené nádhery Paláce Venušiny hvězdy budete mít pocit, že jste se ocitli v pohádce Tisíc a jedna noc. Na památku si kupte ptačí klec, většinou jsou opravdu nádherné a skvostné. Ale dejte si pozor, některé jsou jen napodobeniny pro turisty, tak se nenechte napálit. Vyberte si takovou, která vám padne do oka a na kterou bude vaše peněženka stačit. Navštivte rovněž bájné Kartágo, které je odsud vzdáleno jen několik kilometrů. Uvidíte pozůstatky jednoho z nejbohatších a nejvýznamnějších měst starověku, které vládlo zemi s rozvinutou kulturou, obchodem i vojenstvím. Nedaleko od Sidi Bou Said se také nachází poslední armádní hřbitov, který Spojené státy zřídily mimo své území. Je na něm pohřbeno 2 841 vojáků padlých během druhé světové války, přičemž pohled na bělostné kříže vyrovnané v pravidelných řadách, občas přerušených Davidovou hvězdou, si budete dlouho pamatovat.