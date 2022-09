Karavana světla. Syrští uprchlíci se svolávají na pochod do Evropy

Juko Narušimaová z Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) deníku The Guardian potvrdila, že o akci organizované přes sociální sítě ví a že jde o velký počet lidí, kteří se z Turecka chtějí dostat do EU. Odmítla však, že by UNHCR s tím měl něco společného či že by akci podporoval.

Karavana světla se v pondělí ráno vydala na cestu k městu Edirne u turecko-řeckých hranic. Organizátoři údajně očekávají, že by postupně mohla mít až 100 tisíc lidí. Jsou v ní Syřané, kteří uprchli do Turecka před občanskou válkou, jež začala v roce 2011.

Organizátoři vyzvali účastníky akce, aby si s sebou vzali spacáky, stany, záchranné vesty, vodu, potraviny s delší trvanlivostí a lékárničky pro první pomoc.

Syrský emigrant a lidskoprávní aktivista Taha Elghazi, který není součástí této karavany, deníku řekl, že turecká vláda pravděpodobně nedovolí skupině dostat se k hranici s Řeckem. Připomněl i zesílení ostrahy hranic z řecké strany. „Všechny tyto okolnosti však znamenají, že běžence čeká brutální zacházení,“ dodal.

Situace na řecko-turecké hranici se kriticky vyhrotila v březnu 2020, kdy se tam shromáždilo několik desítek tisíc migrantů poté, co Ankara oznámila, že už jim nebude bránit v cestě do EU. Podle nevládních organizací tehdy mnohé běžence na hranici vozily organizovaně turecké úřady.

Tehdy šlo podle nich o další pokus, jak se turecký prezident Recep Tayyip Erdogan snažil vydírat EU a získat od ní další pomoc pro migranty. Erdogan ostatně situaci syrských uprchlíků zmínil ve svém projevu na Valném shromáždění OSN v New Yorku. A jako důkaz, že je nutná další podpora, ukázal zástupcům ostatních zemí fotografii dvou utonulých syrských dětí.

V Turecku žije na 3,7 milionu syrských uprchlíků, kteří podle lidskoprávních aktivistů čelí v posledním zhruba roce xenofobním útokům. Turecko se od loňska potýká s rekordní inflací, rostou ceny potravin, základního zboží i energií. Mnozí migranti mají také obavy, že je turecká vláda přemístí na sever Sýrie.

Letos v květnu prezident Erdogan oznámil, že chce „motivovat“ až milion syrských uprchlíků, aby se vrátili do oblastí právě na severu Sýrie, které Ankara v posledních letech spolu s místními povstaleckými skupinami ovládla v rámci boje proti syrským kurdským milicím YPG.

Tyto milice pomohly mezinárodní koalici v čele s USA v Sýrii porazit teroristickou organizaci Islámský stát, ale Ankara je považuje za teroristy a spojence organizace PKK, která na jihovýchodě Turecka vede přes třicet let ozbrojený boj za kurdskou autonomii.

Turecko na severu Sýrie buduje takzvané bezpečné zóny, kde staví školy, domy a nemocnice. Z těchto regionů však předtím vyhnala několik desítek tisíc místních kurdských obyvatel. Za občanské války vznikla na severovýchodě Sýrie de facto kurdská autonomie, kterou ovšem Damašek neuznává.