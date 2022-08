Migranti proudí vyschlou řekou. Řecko postaví plot na celé hranici s Tureckem

Velkou část hranice tvoří řeka Evros. Její hladina je nyní v době sucha na velmi nízké úrovni, takže se dá snadno přejít. Podle vyjádření ministra civilní obrany Takise Theodorikakose se jen v srpnu pokusilo do Řecka z Turecka ilegálně dostat na 25 000 migrantů.

Na pozemní hranici Řecka s Tureckem, která je dlouhá asi 200 kilometrů, řecká vláda už před několika lety postavila plot v délce téměř 40 kilometrů. V příštích týdnech vláda vyhlásí výběrové řízení na postavení dalších 80 kilometrů a v delším horizontu plánuje rozšíření bariéry po celé délce pozemní hranice.

Vláda v úterý také rozhodla o modernizaci vybavení na hranici, včetně dronů a kamer. Do podzimu by tam rovněž měla dorazit posila 250 pohraničníků, kteří nyní procházejí výcvikem.

„Každý den řecké bezpečnostní složky řeší výjimečně obtížnou úlohu, kterou ještě více komplikuje turecká strana, jež systematicky přispívá k přechodu migrantů do Řecka,“ řekl Theodorikakos televizi ANT1. Podle něj turecké úřady migrantům, kteří pocházejí zejména ze Sýrie, dávají na výběr, že se buď vrátí domů, nebo půjdou přes hranice do Řecka. Ministr také řekl, že řecké úřady nebudou dělat „převozníky pro pašeráky, kteří dávají zoufalým lidem falešné naděje“.

Řecko a Turecko se dlouhodobě vzájemně obviňují z porušování práv migrantů na společné hranici. Athény Ankaru kritizují, že nedostatečně brání ilegálním přechodům z Turecka do Řecka, čímž porušuje dohodu s Evropskou unií, za niž dostala peníze. Ankara tvrdí, že řecká policie nelegálně zahání migranty zpět na turecké území.

Řecká vláda v úterý rozhodla i o navýšení rozpočtu na vybavení pobřežní stráže, která hlídá hranice s Tureckem v Egejském moři. Tam podle deníku Kathimerini přeplouvá denně v poslední době až čtyřikrát více migrantů, někdy jich je za den i 700. Řecko požádalo o finanční pomoc Evropskou unii, pokud peníze nedostane, bude ochranu hranic financovat ze svých zdrojů, napsal deník Kathimerini.

Podle Úřadu vysokého komisaře pro uprchlíky (UNHCR) překonalo letos pozemní hranici z Turecka do Řecka na 3 500 migrantů, přičemž za celý loňský rok to bylo 4 830 běženců. Přes moře na řecké ostrovy v Egejském moři letos připlulo už více migrantů než za celý loňský rok – letos jich dorazilo už na 4440, loni to bylo od ledna do konce roku podle UNHCR 4 330 běženců.