Jurij Alexejevič Gagarin je, jak známo, už nějaký ten pátek na pravdě boží. Ale kdyby to tenkrát v osmašedesátém dopadlo jinak a on by se ze svého migu včas vystřelil, otevřel by si dnes lahev dobré vodky. Nebo možná raději koňáčku, ten on měl vždycky rád. Zakousnul by okurčičku. A ­zavzpomínal by. Píše v komentáři šéfeditor MF DNES Bohumil Špaček.