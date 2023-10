Změna motorovou pilou. Argentinu uhranul učitel tantry s účesem ze sedmdesátek

Zdá se, že Mileiho slib, že od kořenů stát oseká – což vysvětluje motorová pila – našel podporu u milionů voličů, kteří jsou připraveni přijmout neznámé, píše britský list The Times s odkazem na jeho překvapivé vítězství v primárkách. Tehdy strana Svoboda postupuje, jejímž byl Milei jediným kandidátem, získala kolem 30 procent hlasů.

„Chci změnu, je mi jedno jakou,“ sdělil jeden z jeho příznivců v Saltě. Jiní opakovali slogan napsaný tučným písmem na přední části auta svého kandidáta, sice, že je „jediným řešením“ hlubokých ekonomických potíží země.

Ekonomika je jedním z hlavních témat, na které pravicový populista Milei v kampani cílí. Slibuje například plné nahrazení místní měny dolarem a zrušení centrální banky. „Peso je měnou, kterou vydává argentinský politik, a proto nemá ani hodnotu výkalu, protože tento odpad nemůže posloužit ani k hnojení,“ řekl Milei v jednom rozhlasovém pořadu.

Kandidát, který je radikálním zastáncem volného trhu a jehož některá média označují za anarchokapitalistu, slibuje také ořezání státních a sociálních výdajů, rušení daní a snížení regulace. Několik lidí na předvolební shromáždění tak přineslo repliky stodolarových bankovek s Mileiovým profilem na přední straně. Samotný tým prezidentského kandidáta je házel do davu jako konfety.

Kritici tvrdí, že svými prohlášeními Milei argentinské peso oslabuje. V této souvislosti na něj dokonce bylo podáno i trestní oznámení. Podle tisku peso oslabil na černém trhu v posledních týdnech o desítky procent a kurz prolomil hodnotu 1 000 pesos za dolar.

Milovník trojky a argentinský Trump

Bývalý učitel tantry, který jako moderátor v televizních pořadech otevřeně mluvil o své zálibě ve trojce, dále tvrdí, že globální oteplování je „socialistická lež“. Sexuální výchovu označuje za spiknutí proti rodině.

Prosazuje také uvolnění pravidel pro držení střelných zbraní a lidem by umožnil prodávat své orgány. „Když mohou mít kontrolu nad svým tělem ženy, proč ne všichni ostatní?“ řekl politik a ekonom, jenž žije v přesvědčení, že by potraty měly být zakázané.

Milei také navrhl nahradit argentinské veřejné školství až po vysokoškolské studium systémem „voucherů“ a naznačil, že by zrušil povinnou základní školní docházku.

Lidé drží falešnou stodolarovou bankovku s Mileiho tváří během předvolebního mítinku v argentinském Buenos Aires. (18. října 2023)

V předvolebním videu na YouTube oznámil, že zruší řadu ministerstev, která považuje za zbytečná. „Ministerstvo kultury – pryč! Ministerstvo životního prostředí – pryč! Ministerstvo pro ženy a genderovou rozmanitost – pryč! Ministerstvo veřejných prací – pryč! Ministerstvo vědy – pryč! Ministerstvo práce a sociálního zabezpečení - mimo! Ministerstvo školství a indoktrinace - ven!“, křičel podle listu The Guardian. Ten ho podobně jako ostatní média připodobňuje k americkému exprezidentovi Donaldu Trumpovi.

Jedním z hlavních hesel Mileiovy kampaně je boj proti zavedeným politickým stranám, které podle něj zničily Argentinu. Milei také slíbil skoncovat se „sociální spravedlností“, která podle něj v Argentině způsobuje rozpočtové deficity.

Mnozí účastníci shromáždění v Saltě uvedli, že celé generace volili peronistické síly, které vládly Argentině po většinu posledních 75 let. Nyní jsou však připraveni otočit o 180 stupňů. „Naši rodiče a prarodiče volili vždy stejné lidi. Nefungovalo to,“ řekl jeden ze stoupenců.

Prezidentský trojboj

Prezidentské volby jsou nyní soubojem mezi 52letým Mileiem, který od roku 2021 působí jako poslanec, a dvěma zkušenějšími politiky. V opozičním bloku získala nominaci do prezidentských voleb bývalá ministryně bezpečnosti Patricia Bullrichová, která porazila starostu Buenos Aires Horacia Rodrígueze Larretu. Vládní peronistický blok povede do prezidentských voleb současný ministr hospodářství Sergio Massa.

Průzkumy veřejného mínění jsou v Argentině osm dní před volbami zakázány. Podle toho, který minulý týden zveřejnila společnost Circuitos, má Milei podporu 34,1 % hlasů, druhý je Massa s 32,3 % a třetí Bullrichová s 24,4 % hlasů.

Aby se Milei stal prezidentem v prvním kole 22. října, potřeboval by získat alespoň 45 procent hlasů. Prezidentem by se stal i v případě, že by dostal alespoň 40 procent hlasů a rozdíl mezi ním a druhý kandidátem by činil alespoň deset procent. Eventuální druhé kolo by se uskutečnilo 19. listopadu. Nový prezident začne vládnout 10. prosince.