Nejhůř dostupný vrak všech dob. K Antarktidě míří hledat Shackletonovu loď

Expedice nazvaná Endurance22 se pokusí dosáhnout toho, co se zatím při žádném z předchozích pokusů nepodařilo – překonat nepříznivé podmínky a pomocí dvou dálkově ovládaných miniponorek nasnímat jeden z nejslavnějších vraků světa, který se potopil v roce 1915. Napsal to deník The New York Times.

Podle organizátorů z charitativní organizace Falklands Maritime Heritage Trust ledoborec opustil Kapské Město podle stanoveného plánu. Na palubě ledoborce Agulhas II bude 46 členů posádky a tým 64 expertů, mezi kterými jsou technici, polární vědci, meteorologové, archeologové a historici. Plavba z Kapského Města dlouhá skoro 6 tisíc kilometrů by jim měla trvat zhruba jedenáct dní.

Expedice potrvá 35 až 45 dní v mrazu a tvrdých meteorologických podmínkách. Jejím cílem je vrak lodi nafilmovat a vytvořit jeho 3D sken. Žádné artefakty z potopené lodi se nedostanou nad hladinu, protože podle mezinárodní Smlouvy o Antarktidě je Shackletonova loď památkou, kterou nikdo nesmí narušit.

Brit Shackleton chtěl před první světovou válkou uskutečnit přechod Antarktidy, jeho loď však začátkem roku 1915 zamrzla v ledu a později se potopila.

Ačkoli Shackletonova mise skončila neúspěchem, stala se legendou díky tomu, že všichni členové expedice desetiměsíční dobrodružství v drsných podmínkách nakonec přežili.

„Je to ten nejnedostupnější vrak všech dob. A tohle je díky tomu to nejvelkolepější pátrání po vraku v dějinách,“ domnívá se podmořský archeolog Mensun Bound, jenž vede vědecký tým.

Šéfem expedice, kterou financuje charitativní organizace Falklands Maritime Heritage Trust, je John Shears. Ten byl v roce 2019 u předchozího neúspěšného pokusu vrak u Antarktidy lokalizovat.

Loď Endurance leží na mořském dně v hloubce asi tří tisíc metrů a odborníci vědí, kde hledat, protože členové Shackletonovy expedice místo potopení přesně zaměřili. Mnohem složitější je poradit si s podmínkami na místě, kde se pohybují obří ledové kry.

Důležitá je i technika, protože před třemi lety pokus o nalezení vraku ztroskotal, když experti ztratili kontakt s ponorným plavidlem. Shears doufá, že tentokrát se s pomocí jiného typu ponorek podaří cíle expedice naplnit.