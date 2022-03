Nejnedostupnější vrak lodi nalezen. Expedice objevila loď Endurance

„Bez nadsázky je to zdaleka nejzachovalejší dřevěný vrak, jaký jsem kdy viděl,“ řekl BBC News podmořský archeolog Mensun Bound a dodal: „Sedí hrdě vzpřímená na mořském dně ve skvěle zachovalém stavu.“

Pátrání za pomoci jihoafrického ledoborce Agulhas II a dálkově řízených podmořských robotů zabralo dva týdny. Podmořští archeologové věděli, kde mají hledat, protože posádka lodi Endurance zaměřila s vysokou přesností její poslední polohu. I přes tento fakt byl vrak celá léta označován za nejnedostupnější, protože hladinu Weddellova moře trvale pokrývá led. Vrak byl nakonec nalezen jen čtyři námořní míle (7,5 km) jižním směrem od poslední známé pozice (68°39'30"S, 52°26'30"W).

„Bojovali jsme s neustále driftujícím mořským ledem, vánicemi a teplotami klesajícími až k -18 °C. Dosáhli jsme toho, co mnoho lidí označovalo za nemožné,“ řekl vedoucí expedice, zkušení polární geograf John Shears.

Vrak lodi objevil podmořský robot v hloubce 3 008 metrů pod hladinou v sobotu 5. března. Stalo se tak přesně na 100. výročí pohřbu badatele Sira Shackletona. Následně výzkumníci zdokumentovali stav vraku a trosek v jeho okolí. Z lodi Endurace se však tým nehodlá nic vyzvednout, protože vrak je podle mezinárodního práva považován za památník.

Podle BBC je stav lodi velmi podobný stavu, v jakém ho těsně před potopením zachytil fotograf expedice Frank Hurley. Nicméně stěžně se zřítily, lanoví je zamotané, ale trup zůstal celistvý. Poškozená je pouze příď, kde patrně potápějící se loď narazila na mořské dno. Podmořští roboti objevily kotvy i osobní věci jako boty či lodní nádobí.

Mapa Shackletonovy expedice

„Dokonce můžete vidět, jak se název lodi „Endurance“ klene přes její záď přímo pod zábradlím. A pod nápisem mosazně září pěticípá hvězda Polárka, po které byla loď původně pojmenována,“ popisuje Mensun Bound.

Shackletonova výprava Poté, co prvenstvím Nora Amundsena a tragickým koncem výpravy Roberta Scotta skončil závod o dobytí jižního pólu, se Ernest Shackleton rozhodl pro ambiciózní cíl: přejít napříč Antarktidou. Osud však připravil velké drama dějin průzkumných výprav. 19. ledna 1915: loď Endurance zamrzla ve Weddelově moři

21. listopadu: ledem drcená loď, do níž téměř měsíc zatéká, se potápí

14. dubna 1916: po pěti měsících driftování na kře a několikadenní plavbě ve člunech výprava dopádlovala na pusté Jižní Shetlandy

24. dubna: Shackleton s pěti muži se vydává na 800 mil (téměř 1 500 km) dlouhou plavbu do Jižní Georgie

9.–11. května: dosažení Jižní Georgie, náročný přechod jejího horského hřebenu a dosažení velrybářské stanice

30. srpna: po několika nezdařených pokusech dovedl Shackleton ke 22 trosečníkům na Jižních Shetlandech chilský remorkér a zachránil je

Pozoruhodné na expedici Sira Shackletona, která měla za cíl přechod Antarktidy, je i přes její neúspěch fakt, že všichni členové expedice deset měsíců strádání nakonec přežili.

K objevu vraku přispěl i fakt, že rozsah ledového pokrytí hladiny Weddellova moře dosáhl – od 70. let dvacátého století, kdy je monitorován za pomoci satelitů – svého historického minima. Ledoborec je nyní na cestě do Kapského Města, do svého domovského přístavu.