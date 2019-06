Bývalého japonského velvyslance v Česku zatkla police, zřejmě ubodal syna

Přivolaní policisté našli zhruba čtyřicetiletého muže, který silně krvácel po bodných zraněních do hrudníku. Zraněný zemřel po převozu do nemocnice. Kumazawa podle Kjódó přiznal, že svou oběť ubodal kuchyňským nožem.



Hideaki Kumazawa působil od konce 60. let na ministerstvu zemědělství, v roce 2001 se stal tajemníkem. Z resortu odešel o rok později po kritice ohledně opatření proti nemoci šílených krav. Velvyslancem v Česku byl v letech 2005 až 2008.

