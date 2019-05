Jednal jsem instinktivně, řekl muž souzený za ubodání manželů z Písecka

Devětadvacetiletá Krajčová a o pět let starší Moncoľ navštívili manžele loni v lednu v jejich mobilním domě údajně kvůli obchodu.

Podle státního zástupce Petra Cigánka přišli za poškozenými pod záminkou, že jim nabídnou spolupráci při prodeji elektrospotřebičů.

Krajčová manžele znala, jelikož u nich v minulosti pracovala, proto se vracela do známého prostředí. Návštěva se podle obžaloby změnila v hádku a následně i v roztržku. Dvojice napadla manžele nožem a několikrát je bodla do krku, týla nebo hrudníku.

„Pak odcizili kabelku poškozené a vzali z ní klíče od bytu manželů v Záhoří,“ uvedl Cigánek. Podle obžaloby Krajčová věděla, že v bytě je trezor s penězi. Obžalovaní pro něj dojeli, vzali ho a prchli.

Moncoľ nejprve po zadržení nevypovídal. Až loni na podzim při výslechu přiznal, že v mobilním domě byli. Podle něj však chtěli získat jen peníze, tvrdil, že je manželé dlužili Krajčové. „Seděli jsme uvnitř mobilního domu a bavili se o byznysu. Chtěl jsem jim nabídnout, že bych vozil spotřebiče z Rumunska. Jenže pak se to změnilo v hádku,“ řekl policistům Moncoľ.

Dodal, že na ně muž zaútočil nožem a oni se chtěli jen bránit. „Jednal jsem instinktivně, mám vojenský výcvik. Až pak jsem si všiml, že jsme je ubodali. Nechtěli jsme volat policii, protože by nám nikdo nevěřil,“ řekl.

Moncoľ s Krajčovou po krádeži trezoru zavražděných uprchli autem do Rumunska, kde se schovávali několik týdnů. Pak je vypátrala policie.

Moncoľ letos v lednu výpověď změnil. Tvrdil, že s ním a Krajčovou byli v mobilním domě ještě další dva muži, kteří chtěli manžele okrást. Podle této verze si obžalovaný nepamatuje, kdo vlastně v hádce bodal.

Krajčová nevypovídala ani v přípravném řízení při výslechu na policii.

Vražda se stala 7. ledna 2018 v osadě Pazderny asi sedm kilometrů od Písku u obce Záhoří. Muže ve věku 59 let a jeho o pět let mladší ženu ubodali vrazi v jejich mobilním domě. Do následné pátrací akce se zapojilo několik desítek policistů a kriminalistů, kteří zajišťovali stopy v širokém okolí.

Po dvou týdnech nastal výrazný posun, když policie zadržela dva podezřelé na útěku až v Rumunsku. Rozsudek v případu zatím nepadl, obžalovaným hrozí za dvojnásobnou loupežnou vraždu až doživotní trest.