Ženy v autobusu jen vzadu a zahalené. Ultraortodoxní menšina chce měnit Izrael

„Všechno si musíš nahrávat na mobil a zavolat policii. A pak doufat, že policie bude na tvé straně,“ radí mi asi šedesátiletý Ohad. Řeč je o cestě autobusem. „Ale i kdyby policie na tvé straně nebyla, jsou právníci, kteří tě u soudu zastoupí bez nároku na honorář,“ dodává.

Kdo by řekl, že v 21. století budou ženy vyhazovány z autobusu kvůli tomu, že mají na sobě šortky a tílko nebo krátkou sukni. Snahy posadit ženy na zadní sedadla nebo jim nedovolit cestovat s muži se tu a tam objevovaly. V reakci na to izraelský Nejvyšší soud – přesně ten, proti němuž je namířena současná justiční reforma – v roce 2011 rozhodl, že oddělování žen v autobusech nebo jejich vylučování z dopravy je nezákonné. Zkrátka, řidič má právo nesvézt jen toho, kdo je velmi špinavý a znečistil by interiér anebo nahý. Co je vhodné oblečení a co nikoli, není tím, co by měl řidič autobusu hodnotit. A když to zkusil, dostal za to pokutu.