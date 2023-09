Mossad chystá nábor ultraortodoxních židů, slibuje si lepší integraci

Výzvědná služba Mossad a kontrarozvědka Šin Bet v rámci programu přijmou celkem dvě stě ultraortodoxních mužů ve věku od jednadvaceti do sedmadvaceti let. Ti následně projdou školením a budou své vlasti sloužit po dobu dvou let.

O projekt se zasadil ministr zpravodajských služeb Gila Gamliel, jenž si dal za cíl více integrovat ultraortodoxní komunitu do širší společnosti. Neortodoxním Izraelcům totiž postupně dochází trpělivost s mnoha výhodami, které se této náboženské menšině dostává.

Napětí vyvolává zejména skutečnost, že ultraortodoxní židé nemusí na vojenskou službu. Ta se přitom jinak očekává od většiny Izraelců – ženy musí odsloužit 24 měsíců, muži o osm měsíců více.

Ultraortodoxní židé žijí většinou v izolovaných komunitách a mají jen málo kontaktů s vnějším světem. „Nový program nabízí těmto lidem skvělou příležitost být v renomované organizaci a vmísit se do izraelské společnosti. Při práci se integrují jako kdokoliv další a projdou stejnou přípravou a výcvikem jako každý rekrut ve zpravodajských službách,“ řekl listu The Times anonymní zdroj z izraelské vlády.

Muži po náboru absolvují základní školení v oblastech jako je počítačová gramotnost a angličtina, které se na náboženských školách obvykle neučí. „Tento program ultraortodoxním rabínům vadí méně než představa posílání mužů na vojnu. Doufáme ale, že z dlouhodobého hlediska to může pomoci změnit i postoj k armádní službě,“ dodal zdroj.

S tím souhlasí i nejmenovaný člen ultraortodoxního společenství, se kterým The Times hovořil. „Práce ve zpravodajských službách bude společensky mnohem přijatelnější. Není tam uniforma jako v armádě, která se sama o sobě stala symbolem sekulární instituce a která chce donutit mladé nábožensky založené židy, aby přestali studovat a opustili svou komunitu. Armáda je místem, kde jsou mladí lidé nuceni stýkat se s ženami a nesvatými myšlenkovými směry,“ konstatoval.

Ačkoli izraelský Nejvyšší soud po desetiletí naléhá na izraelský parlament, aby přijal nový branný zákon a výjimku zavedenou pro ultraortodoxní komunitu v roce 1948 zrušil, současná pravicová vláda Benjamina Netanjahua naopak pokračuje v prosazování dalších úlev pro tuto menšinu.