Osvobozené děti se po návratu dozvěděly o vraždě matky, jiné zůstaly samy

„Nevěděli, že moje sestra, jejich maminka, byla zavražděna. Se svými blízkými se setkali po tolika týdnech a první zpráva, se kterou byli konfrontováni, je, že jejich máma už nežije. Myslím, že to bylo velmi traumatizující a bolestivé,“ popsal Ahal Besorai, strýc třináctileté Almy a šestnáctiletého Noama.

Sourozenci se v sobotu po osvobození setkali nejdříve s prarodiči z otcovy strany a sedmnáctiletým bratrem Jalim, který útoku Hamásu 7. října unikl díky tomu, že o víkendu nebyl doma s rodinou.

Noam a Alma se dostali do zajetí poté, co teroristé vnikli do jejich domu v kibucu Be’eri. Teenageři se společně se svými rodiči ukryli v bezpečné místnosti, útočníci ale budovu zapálili s cílem dostat je ven.

„Když teroristé zapálili jejich dům, rodina vyskákala z oken a snažila se schovat. Ozbrojenci ale děti chytili a odvezli je do Pásma Gazy v autě ukradeném v kibucu. Noama hodili do kufru a Almu posadili do vozu spolu s osmi ozbrojenci,“ řekl Besorai listu The Guardian.

Matku dětí, padesátiletou Jonat, útočníci při útěku zastřelili. Jejího padesátiletého manžela Drora zřejmě rovněž unesli, rodina o něm však nemá žádné zprávy a oficiálně je veden jako pohřešovaný.

Přežili díky vzájemné morální podpoře

Hamás sourozence v Pásmu Gazy zavřel do malé místnosti společně s jednou další unesenou ženou. „Víme, kdo to je, nechali si ji tam, nepustili ji. Je teď na tom bohem zapomenutém místě sama,“ podotkl Besorai, podle něhož si Alma a Noam se ženou vytvořili velmi blízké pouto.

„Zeptal jsem se jich, jak se jim podařilo přežít, a oni odpověděli, že díky vzájemné morální podpoře. Když byl někdo na dně, druhý ho povzbuzoval,“ popsal Besorai, podle něhož Hamás trojici nedržel ve svém komplexu tunelů pod Gazou, ale v budově na povrchu.

Ačkoli Besoraj naznačil, že Alma a Noam si prošli „velmi těžkými věcmi“, rodina se podle něho rozhodla nehovořit o dalších podrobnostech, aby nezarmoutila lidi, jejichž blízcí se v zajetí stále nacházejí.

Teroristé při útoku na jižní Izrael zabili 1 200 lidí a dalších 240 unesli do Gazy. Izrael v odvetě zahájil blokádu enklávy a její masivní bombardování, při němž podle palestinských úřadů zemřelo až patnáct tisíc lidí.

Čtyřdenní příměří mezi Izraelem a Hamásem, které má vypršet v noci na úterý, dosud pomohlo k propuštění 39 izraelských občanů a 19 cizinců, jejichž propuštění nebylo součástí dohody ale samostatnou iniciativou Thajska. Hamás se v dohodě zavázal propustit celkem 50 rukojmích.

Čtyřletá dívka viděla zemřít matku i otce

Podobný osud jako Noama s Almou potkal také čtyřletou Abigail Edanovou. Ta 7. října sledovala, jak teroristé vtrhli do jejich domu v kibucu Kfar Azza, zastřelili její matku Smadar a poté i otce Roye, jenž holčičku do posledního dechu chránil. Abigail se později vyplazila zpod jeho mrtvého těla a hledala útočiště u sousedů. Tam ji ale Hamás našel a zajal.

Dívčini dva starší sourozenci ve věku šesti a deseti let se po dobu úderu ozbrojenců skrývali ve skříni, kde zůstali dlouhých čtrnáct hodin. Obě děti přežily a shledaly se s rodinou. Ta se nevzdávala naděje, že sevře znovu v náručí i Abigail. V neděli se jí toto přání vyplnilo.

„Doufali jsme a modlili jsme se. Neexistují slova, která by vyjádřila naši úlevu a vděčnost, že je Abigail v bezpečí,“ řekla listu The Washington Post (WP) dívčina sestřenice Noa Naftaliová. Abigail, dvojí občanka Izraele a USA, je prvním z deseti amerických rukojmích, které Hamás osvobodil.

Holčička a její sourozenci budou žít v Izraeli se svou tetou, strýcem a prarodiči. Abigailin dědeček Carmel Edan WP v neděli řekl, že zbylé dvě děti od ztráty rodičů docházejí k psychologům. „Tato rána se nikdy nezahojí. Cítím štěstí, že se nám vrací Abigail, ale zároveň myslíme na Smadaru a Roye,“ popsal.

K propuštěným dětem patří i devítiletá irsko-izraelská dívka Emily Handová, která byla unesena jako jediná ze své rodiny. Její otec Tom Hand, kterému bylo původně řečeno, že jeho dcera běsnění Hamásu nepřežila, stanici BBC popsal, že jeho rodina je šťastná, že může Emily znovu obejmout, ale nezapomíná ani na ostatní lidi, kteří jsou stále v zajetí.

Unesení, již se objevili na videích Hamásu

Na svobodě je také devítiletý Ohad Munder-Zichri, jenž se vrátil domů se svou čtyřiapadesátiletou matkou Keren a osmasedmdesátiletou babičkou, nebo třináctiletá Hila Rotem Šošaniová, kterou Hamás unesl společně s její matkou Rayou. Tu ale radikální hnutí nadále drží v zajetí.

Propuštěna byla i přední izraelská agronomka, sedmašedesátiletá Šošana Haranová, její osmatřicetiletá dcera Adi Šohamová a její děti – osmiletá Nave a tříletá Jahel. Manžel Šošany byl při útoku Hamásu zabit, zatímco Adiin osmatřicetiletý manžel Tal zůstává rukojmím.

Zpět v Izraeli je také dvaapadesátiletá terapeutka Sharon Avigdoriová a její dvanáctiletá dcera Noam. Se svými třemi dětmi – osmiletým Talem, jedenáctiletou Gal a sedmnáctiletou Agam, se domů vrátila i osmačtyřicetiletá Chen Goldsteinová-Almogová. Jejího manžela Nadava a jejich dvacetiletou dceru Jam Hamás zastřelili v den útoku.

K dětem propuštěným ze zajetí patří i patnáctiletá Dafna Eljakimová a její sestra Ela, jejichž únos teroristé živě vysílali na sociálních sítích. Zpět u rodiny je také čtyřiatřicetiletá Doron Asherová a její dvě dcery, čtyřletá Raz a dvouletá Aviv, které se rovněž objevily na jednom z videí Hamásu.