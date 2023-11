Izraelka bojuje po věznění v Gaze o život, Hamás slibuje pustit dalších 11 lidí

Avrahamová byla po propuštění z více než 50denního zajetí ve vážném stavu letecky transportována do nemocnice Soroka, která se nachází jen pár desítek kilometrů od Gazy. Její stav je podle lékařů nadále „nestabilní“. Žena je v bezvědomí a napojená na respirátor, píše list The Times of Israel.

„Ještě jeden den a už bychom se takhle vůbec nebavili,“ poznamenal k jejímu stavu v rozhovoru pro televizi Channel 12 vedoucí traumatologického oddělení nemocnice Moti Klein.

Hamás v neděli na základě dohody o čtyřdenním přerušení bojů propustil skupinu 14 izraelských rukojmích a také tři občany Thajska. V pondělí by podle seznamu, který zaslal Izraeli, měl propustit dalších 11 lidí.