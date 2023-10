Vzali nám děti, nemáme jinou možnost. Obyčejní Izraelci se připravují na válku

„Mohlo se to stát každému z nás. Jdu do práce a mám strach, že teroristé přijdou k nám domů, k mým dětem, zatímco budu pryč,“ říká devětatřicetiletý Solomon z města Modi’in, které leží desítky kilometrů od míst, kde Hamás v sobotu rozpoutal masakry.

Solomon je nevidomý a nemůže sloužit v izraelské armádě. Ta nyní povolala jeho příbuzné, včetně čtyř bratrů a tuctu bratranců a synovců. „Vím, že se všichni nemusí vrátit domů. Ale všichni si teď připadáme jako zombie. Pokud se nemůžeme cítit bezpečně ve vlastních domech, pokud nemůžeme slíbit budoucnost našim dětem, pokud sem mohou přijít teroristé a vraždit, nemá smysl být nějakou živou mrtvolou,“ popsal Solomon listu The Guardian.

Brutální útok Hamásu si v Izraeli vyžádal nejméně 1 300 mrtvých a 3 300 raněných. Teroristé do Pásma Gazy unesli 150 lidí, včetně mnoha dětí a seniorů, jejichž osud zůstává nejasný. Při izraelských odvetných náletech zahynulo v Gaze podle tamních úřadů 1 200 Palestinců.

Izraelci se nyní zmítají mezi strachem, hněvem a chmurnými přípravami na další ztráty, které zřejmě přijdou. Zatímco se izraelská armáda chystá na pozemní operaci v Gaze, civilisté dostali od vlády za úkol připravit si zásoby na 72 hodin.

Lidé na jihu Izraele zaplavili obchody s potravinami, aby nakoupili balenou vodu, drogistické zboží, toaletní papír a trvanlivé jídlo. Nával podle listu The Washington Post (WP) donutil některé řetězce omezit množství některých produktů, které si může jeden člověk zakoupit. Z některých bankomatů byla vyčerpána hotovost.

Ve městě Netivot vzdáleném deset kilometrů od hranic s Gazou ve středu stáli zákazníci ve frontě na dobíjecí baterie a přenosná rádia.

„Za všechny ty roky jsme měli tolik různých operací, ale tohle je jiné,“ uvedla vedoucí supermarketu Niza Aflaoová. Stovky rodin podle ní z města odjely do severnějších částí země. Ti, kteří zůstali, se zdržují doma.

Také v nedalekém Sderotu lidé do svých obydlí sváží zásoby. „Mám strach o naši budoucnost. Armáda povolala mnoho mých příbuzných do boje. Do jižního Izraele proudí tisíce vojáků. Hamás má naše děti, musíme je dostat zpět,“ líčí místní obyvatelka Nourit Edaryová.

U hranic s Gazou jsou už tisíce vojáků

Izrael povolal do zbraně 300 tisíc záložníků. Mnozí z těchto vojáků nyní táboří na polích a v sadech podél hranic s Gazou. Je tu několik set obrněných transportérů, dělostřeleckých jednotek a tanků. Hamás mezitím na Izrael dále posílá vlny raket, které zaměstnávají systém Iron Dome.

Poté, co teroristé v sobotu vtrhli do izraelských obcí, rozvrátili víru Izraelců, že je bezpečnostní a zpravodajské služby země dokážou ochránit. „Nikdy nás nenapadlo, že by nás armáda nepřišla zachránit. Lidé jim volali dvanáct hodin, než se k nim dostali,“ míní Benjamin Rubin z Jeruzaléma.

Izraelský generálmajor Rafi Milo ve čtvrtek deníku Haarec řekl, že armáda bude po válce čelit otázkám, kde udělal chybu, nyní se však Izraelci sjednotili a soustředí se na boj proti nepříteli.

„Momentálně pracujeme na evakuaci komunit v těsné blízkosti Gazy,“ uvedl Milo. Podle něho Izrael v těchto hodinách rovněž pracuje na přípravách na potenciální eskalaci na severních hranicích země.

„Další fáze konfliktu bude dlouhá,“ řekl WP ve středu Aviran Farin, mluvčí izraelské regionální vlády na jihu země. Silnice po celé zemi jsou nyní poloprázdné, na billboardech kolem nich visí podomácku vyrobené cedule s hesly „Nemáme jinou zemi“ nebo „Společně zvítězíme“.

U kibucu Alumin u hranic s Pásmem Gazy čeká elitní jednotka vojáků na další rozkazy. Všichni mají zkušenost s menšími operacemi v hustě obydlené enklávě, nikdo z nich ale nezažil plnohodnotnou invazi.

„Věřte mi, nikdo to nechce. Invaze přinese velké ztráty na životech. Ale co máme dělat? Hamás unesl naše lidi, naše děti,“ uvedl anonymně jeden z nich.