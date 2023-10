Měli být protiváhou teroristů. Vrahy z Hamásu si pěstoval i sám Izrael

„Izraelská vláda mi dala rozpočet a my jsme to rozdávali do mešit,“ řekl před lety v New York Times generál Jicchak Segev, který byl počátkem 80. let velitelem okupační správy Pásma Gaza.

Avner Cohen tam měl tehdy za okupační správu na starosti náboženské záležitosti a v roce 2009 řekl ve Wall Street Journal: „K mé velké lítosti je Hamás dílem Izraele.“

Zní to neuvěřitelně, ale tehdy to vypadalo jako šikovný tah.