Izraelci v termínu nenašli nového premiéra, zemi čekají další volby

Zázrak, očekávaný mnoha Izraelci, se nekonal, komentovala AFP neúspěšné hledání příštího ministerského předsedy.

„Tlačí nás do nových voleb a jediné co můžeme dělat, je vyhrát, a přesně to uděláme,“ prohlásil po vypršení lhůty dosavadní premiér Benjamin Netanjahu.

Po zdlouhavé debatě poslanci stanovili termín voleb na 2. března.

Netanjahu zůstane ve funkci jako úřadující předseda izraelské vlády až do voleb. Jeho mandát může podle agentury Reuters březnový termín výrazně přesáhnout, pokud sestavování nové vlády narazí na podobné problémy jako nyní.

O sestavení vládní koalice se marně pokoušel Netanjahu za stranu Likud i vůdce nyní nejsilnější strany Modrá a bílá Benny Ganc. Kromě toho se snažili dohodnout se spolu na vládě národní jednoty. Situaci ale komplikoval fakt, že Netanjahu čelí obvinění ve třech korupčních kauzách. Zatím neřekl, zda bude usilovat o imunitu.

Minulé volby se konaly 9. dubna a 17. září a ani po jedněch z nich se nepodařilo vůdcům nejsilnějších stran sestavit vládní koalici s většinovou podporou ve 120členném parlamentu.

Podle nejčerstvějších průzkumů by se v případě, že by se volby konaly nyní, situace v Knesetu příliš nezměnila - Modrá a bílá by získala 35 křesel a Likud 33.